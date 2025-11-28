HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Trồng 500 cây xanh ở phường Chánh Hiệp, TPHCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát động phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”, hướng tới xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp.

Chiều 28-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức trồng cây thực hiện công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” tại khu phố Tương Bình Hiệp 6, phường Chánh Hiệp.

Tham gia trồng cây có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, cùng 500 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TP HCM phát động trồng 500 cây xanh tại phường Chánh Hiệp hướng tới đô thị xanh - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tham gia trồng cây

Hoạt động trồng cây là nội dung thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; trong đó xác định chỉ tiêu duy trì tỷ lệ che phủ rừng 11% và mục tiêu tăng diện tích cây xanh đô thị đạt 5,5 m²/người.

TP HCM phát động trồng 500 cây xanh tại phường Chánh Hiệp hướng tới đô thị xanh - Ảnh 2.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM 100.000 cây xanh

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát động phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”, hướng tới xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, lan tỏa tinh thần yêu thiên nhiên, gìn giữ môi trường và nâng cao chất lượng sống của nhân dân TPHCM.

TP HCM phát động trồng 500 cây xanh tại phường Chánh Hiệp hướng tới đô thị xanh - Ảnh 3.

TP HCM phát động trồng 500 cây xanh tại phường Chánh Hiệp hướng tới đô thị xanh - Ảnh 4.

Hoạt động trồng cây được các đại biểu hưởng ứng nhiệt tình

TP HCM phát động trồng 500 cây xanh tại phường Chánh Hiệp hướng tới đô thị xanh - Ảnh 5.

TP HCM phát động trồng 500 cây xanh tại phường Chánh Hiệp hướng tới đô thị xanh - Ảnh 6.

Đại biểu chụp hình bên công trình "Vườn cây Đại đoàn kết"

Tại chương trình, ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM, trao bảng tượng trưng hỗ trợ 100.000 cây xanh cho phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”, trong đó 500 cây cẩm lai được trồng tại công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”.

Ông Đỗ Anh Long (phường Thủ Dầu Một, TPHCM) đã hỗ trợ vật tư thực hiện công trình này.

