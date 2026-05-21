TPHCM phát hiện cơ sở giết mổ gia cầm hoạt động “chui” lúc gần 3 giờ sáng

Sáng 21-5, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản xử phạt một cơ sở giết mổ gia cầm trái phép tại phường Tân Đông Hiệp.

Khu vực cơ sở giết mổ trái phép nằm sâu trong khu dân cư ở phường Tân Đông Hiệp.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 2 giờ 55 phút cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra căn nhà tại địa chỉ 295/4 khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp thì phát hiện ông Nguyễn Văn Quang (SN 1977) đang tổ chức giết mổ 300 con gà trắng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Quang xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh do Chi cục Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 20-5-2026.

Tuy nhiên, qua đối chiếu hồ sơ, lực lượng chức năng xác định nơi đến ghi trong giấy kiểm dịch là cơ sở giết mổ Bồ Văn Khuya tại khu phố Bình Đức, phường Thuận Giao, TPHCM, không phải địa điểm đang diễn ra hoạt động giết mổ.

Hàng trăm con gà bị phát hiện đang được giết mổ tại địa điểm không được cấp phép.

Đoàn kiểm tra xác định cơ sở này đã vi phạm 2 hành vi gồm giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép và vận chuyển động vật đến địa điểm không đúng với nơi đến ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt hoạt động giết mổ trái phép, đồng thời buộc xử lý nhiệt, chuyển đổi mục đích sử dụng toàn bộ 300 con gà đã giết mổ để bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM, cho hay thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ, vận chuyển động vật trên địa bàn, nhất là vào ban đêm và rạng sáng.

Theo ông Bình, các hành vi giết mổ trái phép, không bảo đảm điều kiện thú y tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng nên sẽ bị xử lý nghiêm để răn đe.