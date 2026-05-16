TPHCM: Phát hiện, xử lý 2 người đàn ông đổ rác trái phép trong đêm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

TPHCM: Phát hiện, xử lý 2 người đàn ông đổ rác trái phép trong đêm

Huỳnh Như

(NLĐO) - Qua tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, lực lượng chức năng xã Tân Nhựt, TPHCM phát hiện 2 trường hợp đổ rác trái phép

Ngày 16-5, UBND xã Tân Nhựt, TPHCM cho biết, địa phương đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn. 

Qua đó, tối 14-5, lực lượng Công an xã và lực lượng an ninh cơ sở ấp 22 đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định tại khu vực đường Nguyễn Cửu Phú.

TPHCM: Phát hiện, xử lý 2 trường hợp đổ rác trái phép trong đêm - Ảnh 1.

Ông V.N.T. bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang đổ rác sinh hoạt tại bãi đất trống ven đường Nguyễn Cửu Phú

Theo thông tin từ Công an xã Tân Nhựt, khoảng 21 giờ cùng ngày, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Cửu Phú, tổ công tác phát hiện ông P.T.S. (ngụ ấp 6, xã Tân Nhựt) điều khiển xe chở nhiều vỏ sầu riêng đến đổ tại bãi đất trống ven đường. 

Tại thời điểm kiểm tra, một lượng lớn vỏ trái cây đã được tập kết xuống khu đất trống, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng mỹ quan khu vực.

Qua làm việc với lực lượng chức năng, ông S. thừa nhận hành vi đổ rác không đúng nơi quy định. Tổ công tác đã yêu cầu người vi phạm thu gom toàn bộ số rác thải để đưa đi xử lý đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ông V.N.T. (tạm trú tại ấp 9, xã Tân Nhựt) mang rác sinh hoạt đến đổ tại khu đất trống gần khu vực vi phạm trước đó. 

Qua kiểm tra và làm việc, ông T. cũng thừa nhận hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và vệ sinh công cộng.

TPHCM: Phát hiện, xử lý 2 trường hợp đổ rác trái phép trong đêm - Ảnh 2.
TPHCM: Phát hiện, xử lý 2 trường hợp đổ rác trái phép trong đêm - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng yêu cầu ông P.T.S. thu gom toàn bộ số vỏ sầu riêng đã đổ bỏ để khắc phục hiện trạng môi trường

Công an xã Tân Nhựt đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 2 trường hợp về hành vi đổ rác không đúng nơi quy định, xử phạt 1,5 triệu đồng/trường hợp theo quy định hiện hành. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu các cá nhân vi phạm khẩn trương thu dọn toàn bộ rác thải, vận chuyển đến nơi tập kết đúng quy định và khôi phục hiện trạng sạch sẽ tại khu vực vi phạm.

Tăng cường xử lý tình trạng đổ rác trái phép

Theo UBND xã Tân Nhựt, thời gian gần đây, tại một số khu đất trống và tuyến đường vắng người qua lại trên địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng người dân lén đổ rác trái phép, đặc biệt vào ban đêm.

Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh mà còn làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Trước thực trạng trên, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra vào các khung giờ cao điểm, nhất là tại những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác trái phép nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp và văn minh trên địa bàn.

Tin liên quan

Đổ rác bừa bãi

Đổ rác bừa bãi

Một số người đổ rác bừa bãi, gây ô nhiễm và ảnh hưởng mỹ quan đô thị

Mạnh tay với nạn đổ rác trái phép

Phường Phước Thắng, TP HCM liên tục tuần tra, xử phạt và sẽ lắp đặt thêm camera giám sát nhằm quyết liệt ngăn chặn tình trạng đổ rác thải trái phép

Vỉa hè thành nơi đổ rác

Vỉa hè đường song hành Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, TP HCM trở thành nơi đổ rác thải, vừa gây ô nhiễm vừa chiếm hết lối đi bộ (ảnh).

xã Tân Nhựt đổ rác trái phép xử phạt đổ rác Công an xã Tân Nhựt UBND xã Tân Nhựt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo