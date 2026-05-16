TPHCM: Phát hiện, xử lý 2 người đàn ông đổ rác trái phép trong đêm

Ngày 16-5, UBND xã Tân Nhựt, TPHCM cho biết, địa phương đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Qua đó, tối 14-5, lực lượng Công an xã và lực lượng an ninh cơ sở ấp 22 đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định tại khu vực đường Nguyễn Cửu Phú.

Ông V.N.T. bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang đổ rác sinh hoạt tại bãi đất trống ven đường Nguyễn Cửu Phú

Theo thông tin từ Công an xã Tân Nhựt, khoảng 21 giờ cùng ngày, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Cửu Phú, tổ công tác phát hiện ông P.T.S. (ngụ ấp 6, xã Tân Nhựt) điều khiển xe chở nhiều vỏ sầu riêng đến đổ tại bãi đất trống ven đường.

Tại thời điểm kiểm tra, một lượng lớn vỏ trái cây đã được tập kết xuống khu đất trống, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng mỹ quan khu vực.

Qua làm việc với lực lượng chức năng, ông S. thừa nhận hành vi đổ rác không đúng nơi quy định. Tổ công tác đã yêu cầu người vi phạm thu gom toàn bộ số rác thải để đưa đi xử lý đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ông V.N.T. (tạm trú tại ấp 9, xã Tân Nhựt) mang rác sinh hoạt đến đổ tại khu đất trống gần khu vực vi phạm trước đó.

Qua kiểm tra và làm việc, ông T. cũng thừa nhận hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và vệ sinh công cộng.

Lực lượng chức năng yêu cầu ông P.T.S. thu gom toàn bộ số vỏ sầu riêng đã đổ bỏ để khắc phục hiện trạng môi trường

Công an xã Tân Nhựt đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 2 trường hợp về hành vi đổ rác không đúng nơi quy định, xử phạt 1,5 triệu đồng/trường hợp theo quy định hiện hành. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu các cá nhân vi phạm khẩn trương thu dọn toàn bộ rác thải, vận chuyển đến nơi tập kết đúng quy định và khôi phục hiện trạng sạch sẽ tại khu vực vi phạm.