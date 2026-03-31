Bạn đọc

TPHCM: Xử phạt thanh niên đổ rác trước camera giám sát

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Mặc dù bãi đất trống có biển báo cấm đổ rác và khu vực có camera giám sát nhưng nam thanh niên vẫn mang rác đến đổ

Ngày 31-3, Công an phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng xử phạt anh Đ.P.P (SN 2000) số tiền 750.000 đồng với hành vi đổ rác không đúng nơi quy định.

Trước đó, chiều 29-3, Công an phường Đông Hưng Thuận nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên có hành vi vứt rác không đúng nơi quy định tại bãi đất trống trên địa bàn.

TPHCM: Xử phạt thanh niên đổ rác trước camera giám sát - Ảnh 1.

Nam thanh niên ở TPHCM đã bị xử phạt do hành vi đổ rác không đúng nơi quy định

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác đã trích xuất camera xác minh, mời xử lý các cá nhân liên quan sự việc. 

Qua đó xác định, vào khoảng 14 giờ ngày 29-3, anh Đ.P.P. đã chạy xe máy, chở rác vứt tại bãi đất trống có biển báo "Cấm đổ rác... khu vực có camera giám sát".

Công an phường Đông Hưng Thuận đã mời anh P. về trụ sở làm việc. Tại đây, lực lượng công an phường đã tuyên truyền, giải thích để anh nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. 

Anh Đ.P.P nhận ra hành vi vi phạm, đồng thời cho biết nguyên nhân do chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 25, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7-7-2022 của Chính phủ, hành vi vứt, thải rác không đúng nơi quy định bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp của anh Đ.P.P, Công an phường Đông Hưng Thuận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 750.000 đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an phường Đông Hưng Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó góp phần xây dựng địa bàn văn minh, an toàn, thân thiện và đáng sống.

Công an TPHCM đang tìm 2 người đánh nhau trên đường Trường Chinh

(NLĐO) - Công an TPHCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm 2 người đánh nhau trên đường Trường Chinh, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM

Công an TPHCM thông báo tìm bị hại vụ cướp giật trên đường

(NLĐO)-Cô gái đi xe Honda Vision bị giật điện thoại trên đường Thuận An Hòa, phường An Phú (TPHCM); nghi phạm đã bị bắt nhưng bị hại chưa đến công an trình báo.

Bất ngờ kiểm tra một căn nhà, Công an TPHCM bắt 3 người

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt 3 người sau khi bất ngờ kiểm tra một căn nhà và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng

bảo vệ môi trường quyết định xử phạt hành vi vi phạm vệ sinh môi trường TPHCM rác thải Công an TPHCM
