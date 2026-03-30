TPHCM: Phê duyệt dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất

UBND TPHCM vừa ban hành quyết 1815/2026 phê duyệt dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1-7.
Mục tiêu của đề án là xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố một cách khoa học, công bằng, phù hợp với thị trường bất động sản và quy định pháp luật hiện hành.
Dự án nhằm bảo đảm tính minh bạch, công khai và phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về đất đai; cập nhật hệ số điều chỉnh giá đất theo yếu tố thị trường và điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố.
Dự án tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất theo khu vực, vị trí; xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường, đặc khu đối với khu vực xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất theo khu vực, vị trí.
Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin; thiết lập vùng giá trị; lựa chọn thửa đất chuẩn và xác định giá cho thửa đất chuẩn; lập bảng tỉ lệ so sánh đối với việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.
Thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường 3 phiếu điều tra trên mỗi tuyến đường do tổ chức thực hiện định giá đất thực hiện.
Tổng khối lượng thực hiện 29.000 phiếu điều tra 9.746 tuyến đường, đoạn đường. Tổng kinh phí thực hiện hơn 12,6 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 3 đến tháng 6-2026.
Áp dụng 19 trường hợp
Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1-7 làm căn cứ để áp dụng trong các trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 (1 trường hợp), khoản 1 Điều 159 (11 trường hợp) Luật Đất đai 2024; khoản 1 Điều 7 Nghị quyết 254/2025/QH15 (7 trường hợp).
