TPHCM: Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hơn 11.000 tuyến đường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hơn 11.000 tuyến đường

QUỐC ANH

(NLĐO) - TPHCM xây dựng hệ số điều chỉnh cho hơn 11.000 tuyến đường, dự kiến hệ số tính tiền bồi thường, chuyển mục đích sử dụng đất từ 1,2 lần trở lên.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đào Quang Dương, Trưởng Phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024, có 12 trường hợp áp dụng bảng giá đất.

TPHCM: Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hơn 11.000 tuyến đường - Ảnh 1.

Ông Đào Quang Dương, Trưởng Phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM.

Trong khi đó, Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai thì chỉ có 5 trường hợp áp dụng bảng giá đất.

Như vậy, có 7 trường hợp trước đây áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai năm 2024, nay theo Nghị quyết số 254/2025 được xác định bằng bảng giá đất nhân hệ số điều chỉnh giá đất.

Ông Đào Quang Dương cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các sở, ngành để trình UBND TP HCM dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, sau khi UBND TP phê duyệt thì sở chọn thầu tư vấn để xác định hệ số cho hơn 11.000 tuyến đường.

TPHCM: Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hơn 11.000 tuyến đường - Ảnh 2.

Hệ số điều chỉnh giá đất ban hành chậm nhất trước ngày 1-7.

Ông Đào Quang Dương cũng đánh giá là việc khó và cần thận trọng để bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của các bên, đặc biệt 2 trường hợp là tính tiền bồi thường và chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, có 3 hệ số cơ bản là hệ số biến động giá thị trường; hệ số quy hoạch xây dựng (thường áp dụng cho dự án); hệ số các yếu tố ảnh hưởng giá đất (như: 2 mặt tiền, gần trung tâm, gần trục giao thông, gần trường học…). Việc ban hành 3 hệ số và khi áp dụng để xác định giá thì phải tích hợp 3 hệ số này... 

Dự kiến hệ số điều chỉnh tính tiền bồi thường, chuyển mục đích sử dụng đất từ 1,2 lần trở lên, tùy tuyến đường.

Tin liên quan

Tin vui cho 100 dự án tại TPHCM

Tin vui cho 100 dự án tại TPHCM

(NLĐO) - Cư dân thêm hy vọng sớm có sổ hồng khi cách tính tiền sử dụng đất dự kiến được mở rộng, chủ đầu tư dự án sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Tháo gỡ "điểm nghẽn" trong lĩnh vực đất đai

Việc Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết với những cơ chế, chính sách mới về thu hồi đất, định giá đất… nhằm tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn

Bảng giá đất tại TP HCM bảo đảm hài hòa lợi ích

Tại TP HCM, bảng giá đất áp dụng lần đầu được đánh giá bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước - doanh nghiệp và người dân

Luật Đất đai bảng giá đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo