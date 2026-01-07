TPHCM: Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hơn 11.000 tuyến đường

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đào Quang Dương, Trưởng Phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024, có 12 trường hợp áp dụng bảng giá đất.

Ông Đào Quang Dương, Trưởng Phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM.

Trong khi đó, Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai thì chỉ có 5 trường hợp áp dụng bảng giá đất.

Như vậy, có 7 trường hợp trước đây áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai năm 2024, nay theo Nghị quyết số 254/2025 được xác định bằng bảng giá đất nhân hệ số điều chỉnh giá đất.

Ông Đào Quang Dương cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các sở, ngành để trình UBND TP HCM dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, sau khi UBND TP phê duyệt thì sở chọn thầu tư vấn để xác định hệ số cho hơn 11.000 tuyến đường.

Hệ số điều chỉnh giá đất ban hành chậm nhất trước ngày 1-7.

Ông Đào Quang Dương cũng đánh giá là việc khó và cần thận trọng để bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của các bên, đặc biệt 2 trường hợp là tính tiền bồi thường và chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, có 3 hệ số cơ bản là hệ số biến động giá thị trường; hệ số quy hoạch xây dựng (thường áp dụng cho dự án); hệ số các yếu tố ảnh hưởng giá đất (như: 2 mặt tiền, gần trung tâm, gần trục giao thông, gần trường học…). Việc ban hành 3 hệ số và khi áp dụng để xác định giá thì phải tích hợp 3 hệ số này...

Dự kiến hệ số điều chỉnh tính tiền bồi thường, chuyển mục đích sử dụng đất từ 1,2 lần trở lên, tùy tuyến đường.