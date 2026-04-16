Thời sự Đô thị

TPHCM: Phường Phước Thắng nói gì về tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép?

Ngọc Giang

(NLĐO)- UBND phường Phước Thắng, TPHCM đã có thông tin chính thức về vụ việc lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép và san lấp đất trái quy định trên địa bàn.

UBND phường Phước Thắng (TPHCM) vừa có văn bản gửi Trung tâm Báo chí TPHCM cung cấp thông tin cho báo chí về tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép và san lấp đất sai quy định trên địa bàn; đồng thời nêu các biện pháp xử lý trong thời gian tới.

Theo UBND phường Phước Thắng, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ phường 11 và phường 12 của TP Vũng Tàu trước đây. Ngay sau đó, phường đã ban hành kế hoạch rà soát, thống kê quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn.

Qua kiểm tra, tại khu vực ngã tư Long Sơn - Võ Nguyên Giáp, cơ quan chức năng phát hiện khu đất rộng hơn 9.000 m² có tình trạng bị lấn chiếm, dựng công trình trái phép và san lấp mặt bằng.

TPHCM: Phường Phước Thắng nói gì về tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép? - Ảnh 1.

UBND phường Phước Thắng đang tích cực lập lại trật tự đô thị, mạnh tay với các công trình vi phạm trên địa bàn.

Liên quan vụ việc này, ngày 29-10-2025, UBND phường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H.Q.C. về hành vi san lấp trái phép. Hai ngày sau, địa phương ban hành quyết định xử phạt. Sau khi nhận quyết định, người vi phạm đã nộp phạt và khôi phục hiện trạng ban đầu.

Đối với các công trình xây dựng trái phép tại khu vực trên, qua rà soát bước đầu cho thấy nhiều công trình đã tồn tại từ những năm 1990 đến 2014. UBND phường giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp các đơn vị liên quan phân loại, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, tại khu vực ven biển, chính quyền cũng phát hiện vụ san lấp trái phép trên phần đất nông nghiệp, đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo hồ sơ địa chính, khu đất này có diện tích hơn 433 m², mục đích sử dụng nuôi trồng thủy sản và không có người đăng ký chủ sử dụng. Hiện có phát sinh tranh chấp nhưng chưa được công nhận, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức nào.

Kiểm tra thực tế, khu này được đổ đất san lấp trái phép. Sau khi phát hiện vụ việc, UBND phường đã ra thông báo truy tìm người vi phạm. Đến ngày 4-3-2026, lực lượng chức năng xác minh người vi phạm là ông N.T.T, tiến hành lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt hành chính. Ông T. đã nộp phạt nhưng chưa khắc phục hậu quả.

UBND phường Phước Thắng cho biết nếu người vi phạm tiếp tục không chấp hành, địa phương sẽ ban hành quyết định cưỡng chế buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp tồn đọng; tăng cường tuần tra tại các khu đất trống, khu vực trọng điểm; kiểm soát hoạt động vận chuyển, đổ thải vật liệu; đồng thời xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phụ trách địa bàn nếu để xảy ra vi phạm kéo dài.

Tin liên quan

Diễn biến mới vụ 120 công trình vi phạm trật tự xây dựng ở phường Phước Thắng, TP HCM

(NLĐO)- Công trình vi phạm cuối cùng trong tổng số 120 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng, TP HCM đã được xử lý

Đề nghị khẩn trương kiểm tra về trật tự xây dựng tại phường Phước Thắng, TP HCM

(NLĐ)- Sở Xây dựng TP HCM yêu cầu phường Phước Thắng xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời đề nghị khẩn trương tổ chức kiểm tra chuyên ngành.

TP HCM "siết" vi phạm xây dựng ở Phước Thắng: Truy trách nhiệm, xử lý đầu nậu

(NLĐO) - UBND TP HCM yêu cầu cưỡng chế các công trình vi phạm tại phường Phước Thắng, truy trách nhiệm cá nhân buông lỏng quản lý và làm rõ dấu hiệu "đầu nậu".

