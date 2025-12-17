TPHCM ra hướng dẫn quan trọng về trả lương thêm giờ cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TPHCM ra hướng dẫn quan trọng về trả lương thêm giờ cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày

Đặng Trinh

(NLĐO) - Sở GD-ĐT TPHCM đã có hướng dẫn chi tiết về trả lương dạy thêm giờ thực hiện 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026 với giáo viên toàn ngành

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, việc trả tiền lương dạy thêm giờ thực hiện 2 buổi/ngày áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TPHCM có tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025–2026. Dự toán chi trả tiền lương dạy thêm giờ thực hiện 2 buổi/ngày từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Sở GD-ĐT cho biết định mức tiết dạy và xác định tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên dạy học 2 buổi/ngày theo quy định của Bộ GD-ĐT quy định định mức tiết dạy trung bình trong một tuần đối với giáo viên các cấp như sau: Giáo viên tiểu học 23 tiết/tuần; giáo viên THCS 19 tiết/tuần; giáo viên THPT 17 tiết/tuần. Định mức trên là cơ sở để xác định giờ dạy tiêu chuẩn của mỗi giáo viên trong năm học.

TPHCM ra hướng dẫn quan trọng về trả lương thêm giờ cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày - Ảnh 1.

Dự toán chi trả tiền lương dạy thêm giờ thực hiện 2 buổi/ngày từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Việc xác định chi trả tiền lương dạy thêm giờ áp dụng với giáo viên đã hoàn thành định mức tiết dạy theo quy định trên và có tham gia giảng dạy 2 buổi/ngày theo phân công chính thức. Tiền lương dạy thêm giờ được xác định trên cơ sở thời khóa biểu, bảng phân công giảng dạy và các minh chứng khác có liên quan được thủ trưởng đơn vị phê duyệt theo hướng dẫn. 

Nhà trường phân công giáo viên tham gia dạy học 2 buổi/ngày phải đảm bảo giáo viên thực hiện đầy đủ định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần theo quy định của Bộ GD-ĐT, các nội dung được thể hiện cụ thể trong bảng phân công dạy học và hoạt động giáo dục, thời khóa biểu để làm cơ sở cho việc xác định số tiết tính phụ trội (nếu có). Đây là cơ sở để xác định số tiết vượt định mức của từng giáo viên và toàn trường trong học kỳ hay năm học phục vụ cho việc lập dự toán chi trả.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông cần bố trí thời khóa biểu phù hợp, đồng thời rà soát điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện dạy 2 buổi/ngày, tổ chức phân công hợp lý, công bằng giữa các giáo viên.

Chế độ tiền lương dạy thêm giờ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày 

Việc tính trả lương thêm giờ thực hiện Thông tư 21/2025 của Bộ GD-ĐT quy định việc tính trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo theo quy định mỗi tiết dạy vượt định mức được thanh toán bằng 150% tiền lương của một tiết dạy tiêu chuẩn và chỉ được nhận thanh toán tối đa không quá 200 tiết dạy thêm trong một năm học.

Trường hợp đặc biệt do thiếu giáo viên ở môn học vượt quá 200 tiết/năm, các cơ sở giáo dục phổ thông báo cáo cơ quan chủ quản theo phân cấp có ý kiến để thực hiện thủ tục theo quy định theo Điều 62 Nghị định 145/2020 của Chính phủ.

Việc dạy thêm giờ phải được sự đồng ý tự nguyện của giáo viên bộ môn liên quan.

Nguồn kinh phí chi trả

 Việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn tài chính hiện hành. Việc lập dự toán chi trả được xây dựng căn cứ trên Kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục buổi 2 từ năm học 2025–2026 đã được thông qua.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông công lập chịu trách nhiệm xác định số tiết dạy vượt định mức dạy thêm giờ tổ chức dạy 2 buổi/ngày của từng giáo viên trong 1 học kỳ và tổng hợp tính toán kinh phí cần chi trả.

Đối với phần hoạt động theo kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 thực hiện từ nguồn ngân sách: Nguồn kinh phí thực hiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được giao trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định tại Nghị định số 60/2021 và Nghị định số 111/2025 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Riêng đối với năm 2025, do nội dung mới phát sinh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 17/ 2025 và Công văn 9179 của Bộ Tài chính về việc bố trí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, các đơn vị sẽ được bố trí kinh phí ngân sách cấp bù trong năm trong trường hợp kinh phí chi trả vượt quá khả năng cân đối trong dự toán đã giao trong năm 2025 theo Luật Ngân sách và các văn bản có liên quan.

Đối với phần hoạt động theo kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 được thực hiện xã hội hóa: Đơn vị sử dụng nguồn kinh phí từ các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập theo quy định để chi trả cho giáo viên theo thỏa thuận.

Các đơn vị có thể thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên theo tháng, theo học kỳ hoặc cả năm học, tùy điều kiện cụ thể và thỏa thuận thống nhất với giáo viên.

Từ học kỳ II của năm học 2025-2026, nội dung chi này sẽ được giao trong dự toán ngân sách ngay từ đầu năm theo quy định.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên dạy 2 buổi/ngày phải được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo, góp phần thực hiện thành công kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo chủ trương của Bộ GD-ĐT, UBND TP.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP HCM: Hướng dẫn chi tiết dạy 2 buổi/ngày ở từng bậc học

Sở GD-ĐT TP HCM: Hướng dẫn chi tiết dạy 2 buổi/ngày ở từng bậc học

(NLĐO) - Thời lượng dạy học buổi 1 và buổi 2 trong tuần thực hiện linh hoạt trong sắp xếp; không cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều

TP HCM vượt khó khi dạy học 2 buổi/ngày

Quy định về dạy 2 buổi/ngày ở các cơ sở giáo dục được xem là căn cứ pháp lý cụ thể, rõ ràng để các nhà trường triển khai giáo dục toàn diện

Dạy 2 buổi/ngày bậc trung học ở TP HCM đạt 93%

Theo Bộ GD-ĐT, hiện dạy 2 buổi/ngày đang thực hiện 100% tại cấp tiểu học, trường THCS và THPT dạy học 2 buổi/ngày tăng lên nhiều so với 5 - 10 năm trước

giáo dục phổ thông Bộ Tài chính chịu trách nhiệm xã hội hóa dự toán ngân sách văn bản hướng dẫn việc dạy thêm cơ sở giáo dục công lập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo