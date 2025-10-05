HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Thông tin mới về cấp phép thí điểm sàn giao dịch Bitcoin, Ethereum… ở Việt Nam

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ cấp phép thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá như Bitcoin, Ethereum… trong năm 2025.

Chiều 5-10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về tiến độ triển khai các công việc để thực hiện thí điểm thị trường tài sản mã hoá theo Nghị quyết 05 ngày 9-9 của Chính phủ.

img

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, với nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng các chính sách về thuế, phí khi giao dịch tài sản mã hóa trên các sàn được cấp phép thí điểm.

Cơ quan này cũng đang xây dựng các quy định về kế toán, các quy chế phối hợp trong công tác quản lý thị trường tài sản mã hóa với các bộ ngành khác như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về số lượng doanh nghiệp đề xuất tham gia thành lập sàn giao dịch tài sản mã hoá, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính chưa nhận được đề xuất chính thức của doanh nghiệp nào.

Song qua nắm bắt thông tin, ông Chi cho biết một số doanh nghiệp trong nước đã triển khai các hoạt động để chuẩn bị cho việc tham gia vào thị trường tài sản mã hoá, cụ thể là thành lập các sàn giao dịch thí điểm.

Một số doanh nghiệp cũng đã gặp, làm việc với cán bộ thuộc Bộ Tài chính ở cấp độ kỹ thuật, để nắm rõ hơn các yêu cầu, quy định cụ thể về thí điểm thị trường tài sản mã hoá, quy định về vốn, các yêu cầu công nghệ thông tin, an toàn bảo mật, năng lực cán bộ… "Việc này nhằm giúp doanh nghiệp chuẩn bị một cách đầy đủ, toàn diện, chính xác trước khi có đề xuất chính thức tham gia thị trường tài sản mã hoá"- Thứ trưởng cho hay.

Lãnh đạo Bộ Tài chính mong muốn có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực này, nhưng theo quy định, chỉ có 5 doanh nghiệp được cấp phép thí điểm thành lập sàn giao dịch tài sản mã hoá. Bộ Tài chính sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kỳ vọng cấp phép thí điểm trong năm 2025, song phụ thuộc nhiều vào việc chuẩn bị các điều kiện của doanh nghiệp.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Nghị quyết số 05 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết 05 quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9-9, thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm. Với việc thí điểm này, các loại tiền mã hóa phổ biến như Bitcoin, Ethereum… sẽ giao dịch, mua bán hợp pháp trên các sàn được cấp phép thí điểm tại Việt Nam.

Tin liên quan

Bước thử nghiệm tài sản số đầu tiên tại Việt Nam

Bước thử nghiệm tài sản số đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 26-8, UBND TP Đà Nẵng đã cấp phép cho Basal Pay - dự án ứng dụng công nghệ blockchain trong chuyển khoản nội địa dành cho du khách quốc tế

Cơ hội phát triển tài sản số tại Việt Nam

Khi tài sản số được đưa vào Trung tâm Tài chính quốc tế, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng để thu hút nguồn vốn lớn từ các tổ chức quốc tế

Chọn mô hình sàn tài sản số cho Việt Nam

Một sàn giao dịch tài sản mã hóa theo mô hình tập trung vừa bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật vừa đáp ứng yêu cầu bảo mật, minh bạch cho nhà đầu tư

sàn giao dịch ngân hàng nhà nước việt nam tiền số họp báo Chính phủ thường kỳ Bộ Tài chính tài sản mã hoá
    Thông báo