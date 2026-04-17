Sáng 17-4, tại Công viên Bình Phú, Thành ủy - HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân Thành phố.

Cam kết đầy trách nhiệm

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết Lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân Thành phố năm 2026 là một sự khởi đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bắt đầu một sự cam kết đầy trách nhiệm với quyết tâm rất cao của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân một cách thực chất, định kỳ, dài lâu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại chương trình

Hôm nay, Thành phố chính thức khởi động cho đợt cao điểm triển khai khám sức khỏe sàng lọc cho người dân tại một 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, UBND thành phố đề nghị Sở Y tế và toàn ngành y tế thành phố cần tổ chức triển khai một cách bài bản, khoa học, bảo đảm chất lượng chuyên môn và thuận lợi nhất cho người dân, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

TPHCM ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân.

Thông qua việc khám sàng lọc, ngành y tế chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số và Công an thành phố để tích hợp, liên thông cùng dữ liệu của 164 bệnh viện trên địa bàn thành phố hình thành hệ thống dữ liệu sức khỏe của người dân.

Người dân phường Bình Phú được chăm sóc sức khỏe miễn phí

Thành phố cũng kêu gọi, động viên toàn thể nhân dân thành phố tích cực tham gia khám sức khỏe, tầm soát sàng lọc theo hướng dẫn của địa phương. Đây không chỉ là quyền lợi chính đáng của mỗi người dân mà còn là trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Y tế phải chủ động đến với người dân

Đại diện sở y tế công bố các loại hình khám sức khỏe, khám sàng lọc, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y Tế TPHCM, cho biết thực hiện tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, Ngành y tế TPHCM triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng đưa dịch vụ y tế đến gần người dân nhất, không để ai bị bỏ sót lại phía sau, với 3 nhóm giải pháp trọng tâm. Gồm tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc ngay tại cộng đồng - lấy y tế cơ sở làm nền tảng. Các Trạm y tế phường, xã, đặc khu sẽ giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp tổ chức khám tại trạm và tận nhà người dân.

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố phát biểu tại chương trình

Cùng với đó, mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư sẽ phát huy vai trò "đi từng ngõ, gõ từng nhà", chủ động rà soát người dân thuộc nhóm nguy cơ, theo dõi sức khỏe và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho từng người dân. Đây là bước chuyển căn bản để Trạm y tế thật sự trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên", nơi quản lý sức khỏe người dân một cách liên tục, chủ động và sát thực tiễn.

Mô hình Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư ra mắt tại chương trình

Đồng thời định kỳ tổ chức các đợt khám tầm soát chuyên khoa ngay tại cộng đồng cũng như tăng cường hoạt động tư vấn và khám sức khoẻ, khám sàng lọc và tầm soát bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố.

Ngành y tế sẽ từng bước chuẩn hóa các các gói khám sức khoẻ, khám sàng lọc và khám tầm soát, tăng cường truyền thông giúp người dân dễ dàng lựa chọn, tiến tới hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ trong toàn xã hội.

"Ngành y tế xác định rõ 3 trụ cột phát triển: Y tế cơ sở là nền tảng, Y tế chuyên sâu là động lực và chuyển đổi số là trụ cột. Chỉ khi 3 trụ cột này vận hành đồng bộ, chúng ta mới có thể xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, công bằng và hiệu quả. Ngành y tế Thành phố cam kết sẽ triển khai chương trình này một cách bài bản, khoa học và hiệu quả, hướng tới mục tiêu cao nhất. Mọi người dân được khám sức khoẻ, khám sàng lọc ít nhất 1 lần/năm và đều được chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục ngay từ cộng đồng" - ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y Tế TPHCM, nhấn mạnh.

Tại chương trình, ban tổ chức đã ra mắt đợt 2 mô hình Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư và 38 Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư tại 10 phường gồm Xuân Hòa, An Hội đông, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Tân Sơn Hòa, Xóm Chiếu, Bình Cơ, Tân Mỹ, Bình Tây, Bình Phú.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tặng quà cho người dân

Ngay sau lễ ra quân đã diễn ra Ngày hội chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn phường Bình Phú. Qua đó, trên 500 người dân đã được khám tầm soát các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường; thực hiện đo huyết áp, nghiệm máu xét, kiểm tra đường huyết, qua đó đánh giá có yếu tố nguy cơ cao; phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường; xơ vữa mạch máu, bệnh mạch vành, suy tim...

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM tặng quà cho người dân

Người dân đến khám bệnh còn được tặng suất ăn dinh dưỡng. Ngoài ra, các trường hợp khó khăn còn được tặng quà gồm tiền mặt, máy do huyết áp và gạo.