Sắp xếp, sử dụng hiệu quả tài sản công; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chiều 5-3, tại UBND phường Phú Thuận, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 7 và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 19 đã có buổi tiếp xúc với cử tri của phường Phú Thuận và Tân Thuận.

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận và các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An. Có 5 người ứng cử trong đó có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Cử tri phường Tân Thuận và Phú Thuận tại buổi tiếp xúc

Xây dựng cơ chế để TPHCM phát huy tiềm năng

Nêu rõ định hướng, chương trình hành động, ông Lê Quang Mạnh cho biết sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Với trách nhiệm là Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông cam kết sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách, cải tiến, hoàn thiện bộ máy các cơ quan tham mưu, bảo đảm tốt hơn các điều kiện hoạt động của ĐBQH và các cơ quan của Quốc hội, xây dựng Quốc hội số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Quốc hội; chủ động, nỗ lực nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động để thực hiện hiệu quả quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo chương trình hành động trước cử tri

Đồng thời cùng với Đoàn ĐBQH TPHCM làm cầu nối giữa thành phố với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương trong xây dựng thể chế kiến tạo phát triển, cơ chế chính sách hiệu quả để thành phố phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế trong bối cảnh mới.

Còn ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ứng cử viên HĐND TPHCM thì thể hiện quyết tâm và nỗ lực cùng tập thể Đảng ủy Sở Y tế có các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng theo hướng hiện đại, đủ năng lực giám sát, cảnh báo sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh và chủ động tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; tăng cường thực hiện Chương trình Tiêm chủng mở rộng cả về phạm vi và đối tượng.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng y tế và thiết bị hiện đại, đảm bảo cung ứng thuốc, vắc - xin và quản lý chặt chẽ đấu thầu mua sắm, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

Cử tri Nguyễn Văn Thơ (phường Phú Thuận) góp ý đến các ứng cử viên

Đặt trọn niềm tin vào người ứng cử

Tại buổi tiếp xúc, đa số các cử tri đều thể hiện sự đồng tình và kỳ vọng sau khi lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên.

Bên cạnh đó, các cử tri cũng gửi gắm nhiều nội dung đến người ứng cử, khi trúng cử sẽ quan tâm đến vấn đề sắp xếp, sử dụng hiệu quả tài sản công; tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe nhân dân; tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý để nâng cấp hạ tầng các dự án để chống lãng phí; thúc đẩy hoàn thành dự án đê ngăn triều chống ngập tại địa phương…

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, chia sẻ tại chương trình tiếp xúc cử tri

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước (cử tri phường Phú Thuận), nhìn nhận mỗi ứng cử viên đều đáng tin cậy, có bề dày kinh nghiệm và nhiều đóng góp. "Trở thành ĐBQH, lời nói trước dân là lời nói son sắc, lời nói từ tận đáy lòng vì vậy mỗi đại biểu cần phải cố gắng thực hiện những điều đã cam kết, đóng góp tích cực cho những vấn đề chung của cả nước cũng như tháo gỡ các vướng mắc tại địa phương nơi ứng cử" - bà Trương Mỹ Hoa gửi gắm.