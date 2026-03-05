Sắp xếp, sử dụng hiệu quả tài sản công; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Sắp xếp, sử dụng hiệu quả tài sản công; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thanh Nga

(NLĐO) - Trở thành ĐBQH, mỗi đại biểu cần cố gắng thực hiện những điều đã cam kết trước cử tri

Chiều 5-3, tại UBND phường Phú Thuận, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 7 và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 19 đã có buổi tiếp xúc với cử tri của phường Phú Thuận và Tân Thuận.

Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh và các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri tại TPHCM - Ảnh 1.

Các ứng cử viên ĐBQH và HĐND thành phố tiếp xúc cử tri vào chiều 5-3

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận và các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An. Có 5 người ứng cử trong đó có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh và các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri tại TPHCM - Ảnh 2.

Cử tri phường Tân Thuận và Phú Thuận tại buổi tiếp xúc

Xây dựng cơ chế để TPHCM phát huy tiềm năng

Nêu rõ định hướng, chương trình hành động, ông Lê Quang Mạnh cho biết sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. 

Với trách nhiệm là Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông cam kết sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách, cải tiến, hoàn thiện bộ máy các cơ quan tham mưu, bảo đảm tốt hơn các điều kiện hoạt động của ĐBQH và các cơ quan của Quốc hội, xây dựng Quốc hội số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Quốc hội; chủ động, nỗ lực nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động để thực hiện hiệu quả quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh và các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri tại TPHCM - Ảnh 3.

Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo chương trình hành động trước cử tri

Đồng thời cùng với Đoàn ĐBQH TPHCM làm cầu nối giữa thành phố với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương trong xây dựng thể chế kiến tạo phát triển, cơ chế chính sách hiệu quả để thành phố phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế trong bối cảnh mới.

Còn ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ứng cử viên HĐND TPHCM thì thể hiện quyết tâm và nỗ lực cùng tập thể Đảng ủy Sở Y tế có các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng theo hướng hiện đại, đủ năng lực giám sát, cảnh báo sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh và chủ động tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; tăng cường thực hiện Chương trình Tiêm chủng mở rộng cả về phạm vi và đối tượng. 

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng y tế và thiết bị hiện đại, đảm bảo cung ứng thuốc, vắc - xin và quản lý chặt chẽ đấu thầu mua sắm, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

Cử tri Nguyễn Văn Thơ (phường Phú Thuận) góp ý đến các ứng cử viên

Đặt trọn niềm tin vào người ứng cử

Tại buổi tiếp xúc, đa số các cử tri đều thể hiện sự đồng tình và kỳ vọng sau khi lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên. 

Bên cạnh đó, các cử tri cũng gửi gắm nhiều nội dung đến người ứng cử, khi trúng cử sẽ quan tâm đến vấn đề sắp xếp, sử dụng hiệu quả tài sản công; tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe nhân dân; tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý để nâng cấp hạ tầng các dự án để chống lãng phí; thúc đẩy hoàn thành dự án đê ngăn triều chống ngập tại địa phương…

Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh và các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri tại TPHCM - Ảnh 4.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, chia sẻ tại chương trình tiếp xúc cử tri

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước (cử tri phường Phú Thuận), nhìn nhận mỗi ứng cử viên đều đáng tin cậy, có bề dày kinh nghiệm và nhiều đóng góp. "Trở thành ĐBQH, lời nói trước dân là lời nói son sắc, lời nói từ tận đáy lòng vì vậy mỗi đại biểu cần phải cố gắng thực hiện những điều đã cam kết, đóng góp tích cực cho những vấn đề chung của cả nước cũng như tháo gỡ các vướng mắc tại địa phương nơi ứng cử" - bà Trương Mỹ Hoa gửi gắm.

Đơn vị bầu cử số 7 ngoài ông Lê Quang Mạnh còn có các ứng cử viên: ông Lê Văn Đông - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TPHCM; bà Ung Thị Xuân Hương - Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM; bà Trần Thị Kim Oanh - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Tài chính – Marketing; ông Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV phát triển Công nghiệp Tân Thuận

Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh và các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri tại TPHCM - Ảnh 5.

Các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM

Đơn vị bầu cử số 19 gồm bà Huỳnh Thị Anh Đào - Nhân viên phòng Tài chính Kế toán, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn; bà Phan Thị Bích Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, Giám đốc Nhà văn hóa Phụ nữ thành phố; ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG; ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế; bà Hàng Thị Thu Nga - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Tân Thuận.

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ về việc xây nhà cho người lao động thuê

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ về việc xây nhà cho người lao động thuê

(NLĐO) - TPHCM đặt mục tiêu xây dựng 199.000 căn nhà ở xã hội và đang khởi động việc xây hơn 10.000 căn nhà cho công nhân thuê

Khánh Hòa: Bầu cử sớm ở đặc khu Trường Sa

(NLĐO)- Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn đặc công nước 5 là đơn vị sớm nhất tham gia bầu cử

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

(NLĐO)-Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong chuẩn bị cơ sở vật chất, danh sách cử tri, danh sách người ứng cử

tiếp xúc cử tri bầu cử đại biểu quốc hội văn phòng quốc hội người ứng cử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo