Ngày 17-4, TPHCM tổ chức lễ ra quân chương trình khám sức khỏe, tầm soát và sàng lọc cho người dân năm 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cam kết của chính quyền thành phố trong việc chăm lo sức khỏe người dân một cách bền vững, theo định hướng của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo thành phố cho rằng sức khỏe là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sự phát triển lâu dài. Một đô thị văn minh không chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế mà còn phụ thuộc vào chất lượng sống và mức độ được chăm sóc y tế của người dân. Vì vậy, TPHCM xác định bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần. Đây là bước chuyển từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, chú trọng phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe toàn dân. Chương trình được triển khai đồng loạt tại 168 xã, phường, thị trấn, với quy mô lớn và yêu cầu cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống, đặc biệt là ngành y tế.

Để bảo đảm hiệu quả, thành phố yêu cầu tổ chức triển khai khoa học, an toàn, thuận tiện cho người dân; tăng cường tuyên truyền để việc khám sức khỏe trở thành nhu cầu tự giác. Đồng thời, chú trọng hỗ trợ các nhóm yếu thế như người khuyết tật, hộ nghèo và cận nghèo.

Song song đó, dữ liệu khám sức khỏe sẽ được tích hợp với hệ thống bệnh viện và hạ tầng chuyển đổi số, hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe phục vụ quản lý và xây dựng đô thị thông minh. Thành phố cũng kêu gọi người dân chủ động tham gia khám định kỳ, coi đây là quyền lợi và trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng bệnh tật.

Đối với đội ngũ y-bác sĩ, chương trình là cơ hội phát huy chuyên môn và đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế. Thành công của chương trình không chỉ đo bằng số lượng người tham gia mà còn ở hiệu quả chăm sóc lâu dài, sự thay đổi nhận thức cộng đồng và niềm tin vào hệ thống y tế.

Ngay sau buổi lễ, đoàn lãnh đạo TP đã đến thăm và tặng quà cho người dân tại điểm khám của phường Bình Phú

Sáng cùng ngày, tại Trạm Y tế phường Thủ Đức, dù thông báo từ trước 7 giờ 30 chương trình khám bệnh mới bắt đầu nhưng nhiều người dân đến rất sớm. Chương trình có sự hỗ trợ chuyên môn của các y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức. Vì chuẩn bị trước và mời người dân đến khám theo khung giờ nên việc phân luồng, khám bệnh rất nhịp nhàng, người bệnh không phải chờ đợi. Khi khám xong, mỗi người dân còn được nhân viên trạm y tế tặng nước khoáng.

Người dân khám bệnh tại Trạm Y tế phường Thủ Đức

Lần đầu tiên đi khám tại Trạm Y tế phường Thủ Đức, ông Phạm Đình Thông (71 tuổi) tỏ ra khá hài lòng. "Tôi bị cao huyết áp và hay đi khám, lấy thuốc tại Bệnh viện Quân dân y Miền Đông. Hôm nay, tôi thử đi khám ở phường và rất thích. Tôi nghĩ một chương trình hay thế này nên được duy trì thường xuyên"- ông Thông bày tỏ.

Nhiều người bày tỏ khá hài lòng về chương trình

Người dân khám bệnh miễn phí tại Trạm Y tế phường Thủ Đức, TPHCM. CLIP: HỒNG ĐÀO

Theo TS-BS Trần Thị Mai, Giám đốc Trạm Y tế phường Thủ Đức, người dân đến khám bệnh được siêu âm, xét nghiệm máu, đo điện tim… Chương trình dự kiến khám cho 200 người dân địa phương nhưng số lượng chắc chắn sẽ tăng lên. Những người dân không có giấy mời nhưng có nhu cầu khám bệnh đến trạm vẫn được khám. "Sau chương trình khám bệnh, trạm y tế sẽ sàn lọc, phân loại bệnh và sẽ có kế hoạch điều trị phù hợp, theo dõi sức khỏe lâu dài cho người dân"- BS Mai thông tin.

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết chương trình đánh dấu bước chuyển quan trọng từ điều trị sang chủ động quản lý sức khỏe toàn dân. Thực tế cho thấy nếu chỉ tập trung chữa bệnh sẽ gây quá tải bệnh viện, chi phí cao và hiệu quả chưa tối ưu. Do đó, khám định kỳ và tầm soát bệnh được xác định là chiến lược lâu dài. PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế, phát biểu tại buổi lễ Ngành y tế triển khai ba nhóm giải pháp chính. Thứ nhất, đưa dịch vụ y tế đến gần dân, lấy y tế cơ sở làm nền tảng; trạm y tế phường, xã giữ vai trò nòng cốt, tổ chức khám tại chỗ và tại nhà, ưu tiên người cao tuổi, người bệnh mạn tính và nhóm yếu thế. Thứ hai, tổ chức các đợt tầm soát chuyên sâu định kỳ với sự tham gia của các bệnh viện, tập trung vào các bệnh phổ biến như tim mạch, ung thư, mắt và tai mũi họng, giúp phát hiện sớm và giảm chi phí điều trị. Thứ ba, duy trì các gói khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi và nhóm nguy cơ, hướng tới chuẩn hóa dịch vụ và hình thành thói quen khám sức khỏe trong cộng đồng. Điểm mới của chương trình là quản lý sức khỏe dựa trên dữ liệu số, theo dõi liên tục suốt đời với ba trụ cột gồm y tế cơ sở, y tế chuyên sâu và chuyển đổi số. Trong đợt ra quân, 103 bệnh viện cùng hàng trăm y-bác sĩ tham gia khám miễn phí tại 168 trạm y tế, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.



