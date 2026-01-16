TPHCM ra quân mạnh tay, quyết dẹp “xe dù, bến cóc”

Sáng 16-1, TPHCM đồng loạt ra quân cao điểm lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè và xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc" trên toàn địa bàn, với mục tiêu giành lại không gian công cộng cho người dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Lãnh đạo TPHCM dự lễ ra quân cao điểm lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè và xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc" trên toàn địa bàn

Lễ ra quân do Ban An toàn giao thông TPHCM tổ chức, với sự tham gia của các sở, ngành, lực lượng công an và chính quyền địa phương. Ngay sau lễ phát động, các đơn vị chức năng đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý tại nhiều tuyến đường, khu vực được đánh giá là phức tạp, thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và kinh doanh vận tải trái quy định.

Chủ tịch phường, xã chịu trách nhiệm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh việc chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè là nhiệm vụ lâu dài, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Dù thời gian qua tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn TP đã có chuyển biến tích cực, song kết quả vẫn chưa đồng đều, thiếu bền vững. Ở một số nơi, tình trạng lấn chiếm tái diễn, thậm chí diễn biến phức tạp, gây mất mỹ quan đô thị và tạo bức xúc trong dư luận.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại lễ ra quân

Theo lãnh đạo UBND TP, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc phối hợp giữa các đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, nhất là ở các khu vực giáp ranh; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số địa phương chưa được phát huy đầy đủ; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm còn thiếu kiên quyết, chưa duy trì thường xuyên.

Trước thực tế đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè theo hướng công khai, minh bạch, đúng mục đích và không ảnh hưởng đến an toàn giao thông, đồng thời làm rõ trách nhiệm quản lý của từng cấp chính quyền.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự đô thị và an toàn giao thông được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân và các hộ kinh doanh. Lực lượng công an được giao tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề, tập trung xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để buôn bán, dừng đỗ xe sai quy định.

TPHCM cũng yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để tình trạng lấn chiếm kéo dài, phức tạp trên địa bàn. Việc kiểm tra, giám sát và đánh giá trách nhiệm trong quá trình thực hiện sẽ được tăng cường, nhằm tránh tình trạng làm theo phong trào, thiếu quyết liệt.

Xử lý triệt để "xe dù, bến cóc"

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổng rà soát, lập danh sách các tuyến, địa bàn và doanh nghiệp hoạt động không đúng quy định. Trọng tâm là xử lý triệt để "xe dù, bến cóc", các bãi xe trái phép, điểm trung chuyển hành khách không phép. Những trường hợp vi phạm sẽ được tổng hợp, đề xuất thu hồi phù hiệu vận tải và giấy phép kinh doanh theo quy định.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM

Lãnh đạo Công an TP khẳng định quá trình xử lý sẽ tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, không né tránh, không nể nang, đồng thời bảo đảm tính linh hoạt, nhân văn, tránh gây bức xúc không cần thiết cho người dân.

Theo kế hoạch, sau mỗi giai đoạn của đợt cao điểm, các địa phương sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương thức triển khai phù hợp với đặc thù từng khu vực, hướng tới mục tiêu duy trì bền vững trật tự đô thị, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM.

Cao điểm lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường ở TPHCM

