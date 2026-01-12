TPHCM ngày 12-1: mạnh tay với "xe dù, bến cóc"; hé lộ bí mật bên trong xưởng sản xuất mì sợi

Tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc"

Ngày 12-1, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không để tình trạng "bến cóc, xe dù" xảy ra, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tu-nay-den-tet-csgt-tphcm-tang-cuong-xu-ly-tinh-trang-xe-du-ben-coc-196260112165756229.htm

CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe khách

Diễn biến mới vụ hơn 100 người ở TPHCM nhập viện nghi ngộ độc

Ngày 12-1, UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở bánh mì N.H. số tiền 15 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ ăn mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/vu-hon-100-nguoi-o-tphcm-nhap-vien-nghi-ngo-doc-phat-chu-co-so-banh-mi-196260112155217849.htm

Hé lộ bí mật bên trong xưởng sản xuất mì sợi

Ngày 12-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã bắt ông Vương Lưỡng Toàn (SN 1981), chủ hộ kinh doanh Châu Phát (phường Phú Thạnh) cùng 2 người khác để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ben-trong-cong-xuong-san-xuat-mi-soi-tron-hoa-chat-o-tphcm-196260112151752783.htm

Các thành viên cơ sở Châu Phát bị Công an TPHCM bắt

Thú chơi đắt đỏ vi phạm pháp luật

Ngày 12-1, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết trong các ngày 10 và 12-12-2025, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Cục Lâm nghiệp – Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện 4 hộ dân trên địa bàn TPHCM nuôi nhốt trái phép tổng cộng 1.354 cá thể rồng đất Nam Mỹ (Iguana iguana).

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/nuoi-rong-o-tphcm-thu-choi-dat-do-vi-pham-phap-luat-19626011212543768.htm

Cá thể rồng bị tịch thu

Hội hoa xuân, đường hoa mừng Tết Bính Ngọ sẽ được tổ chức tại đâu?

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Văn hóa - Nghĩa tình và chuỗi sự kiện Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026).

Theo kế hoạch, năm nay, TPHCM tiếp tục tổ chức Hội hoa xuân, chợ hoa "trên bến, dưới thuyền" và đường hoa tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/thong-tin-ve-cac-hoi-hoa-xuan-duong-hoa-mung-tet-binh-ngo-2026-tai-tphcm-196260112073452185.htm

Nhiều chính sách thưởng Tết hấp dẫn của một doanh nghiệp ở TP HCM

Ngày 12-1, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (phường Dĩ An, TP HCM) cho biết công ty đã thông báo mức thưởng Tết 2026 tăng hơn 0,4% so với năm 2025. Cụ thể, Tết Nguyên đán 2026, công ty thưởng 2,4 tháng lương/người, bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp theo lương.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/mot-doanh-nghiep-o-tp-hcm-cong-bo-nhieu-chinh-sach-thuong-tet-hap-dan-196260112093823329.htm