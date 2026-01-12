HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

TPHCM ra quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ

Đặng Trinh

(NLĐO)- Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS và Trường Quốc tế Mỹ có trách nhiệm xử lý về nhân sự, tài chính, tài sản... theo quy định của pháp luật

UBND TPHCM đã có quyết định về việc giải thể Trường Tiểu học-THCS-THPT Quốc tế Mỹ (Trường Quốc tế Mỹ), có địa chỉ tại số 220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM (nay là xã Hiệp Phước, TPHCM)

Theo UBND TP, lý do giải thể theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 51 Luật Giáo dục năm 2019. Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục theo Quyết định số 2042/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM nhưng cơ sở giáo dục nêu trên không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Quyết định của UBND TPHCM nêu rõ Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS (Nhà đầu tư) và Trường Quốc tế Mỹ có trách nhiệm xử lý về tổ chức bộ máy nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật, giải quyết các nghĩa vụ tài chính và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học và người lao động.

Thanh toán dứt điểm các khoản nợ đảm bảo theo đúng quy định, nhất là tiền chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thanh toán các khoản nợ. Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật; hoàn trả học phí và các khoản thu khác đã thu nhưng chưa sử dụng, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh.

TPHCM ra quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ - Ảnh 1.

UBND TPHCM đã ra quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ

Đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách về lương, phụ cấp, BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã ký kết và quy định pháp luật đối với người lao động.

Bàn giao toàn bộ hồ sơ giáo dục, sổ sách quản lý cho Sở GD-ĐT để lưu trữ theo quy định.

UBND TPHCM giao Sở GD-ĐT TPHCM chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn và hỗ trợ chuyển học sinh sang các cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục để đảm bảo quyền lợi học tập không bị gián đoạn, phối hợp với sở, ngành liên quan giám sát việc thực hiện các nội dung theo quyết định của TP.

Đồng thời giao Sở Nội vụ, Thuế Thành phố và BHXH Thành phố giám sát, đôn đốc việc thanh toán nợ BHXH, BHYT, BHTN, nghĩa vụ về thuế và các chế độ thôi việc đối với người lao động của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS.

TPHCM ra quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ - Ảnh 2.Công an TP HCM khởi tố chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ AISVN

(NLĐO) - Bà Nguyễn Thị Út Em cùng 2 người khác bị khởi tố do có hành vi gây rối trước cổng Trường Quốc tế Mỹ AISVN

Tháng 8-2025, Sở GD-ĐT TPHCM đã có báo cáo thông tin về tình hình liên quan đến Trường Quốc tế Mỹ. Sở GD-ĐT xét thấy đến hết thời hạn đình chỉ theo quyết định trước đó, Trường Quốc tế Mỹ đã không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, cũng không báo cáo được năng lực tài chính để duy trì hoạt động trường. Do đó, Sở GD-ĐT TP đã có báo cáo số 65/2025 báo cáo tình hình của Trường Quốc tế Mỹ trình UBND TP xem xét, quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ.

Như Báo Người Lao Động đã có các thông tin, lùm xùm tại Trường Quốc tế Mỹ xảy ra từ đầu tháng 10-2023, một số phụ huynh đã tụ tập căng băng-rôn đòi nợ trước cổng Trường Quốc tế Mỹ. Đây là một trong những trường quốc tế có mức học phí cao nhất tại TPHCM....

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất giải thể Trường Quốc tế Mỹ

Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất giải thể Trường Quốc tế Mỹ

(NLĐO)- Đến nay, Trường Quốc tế Mỹ không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, không báo cáo được năng lực tài chính để duy trì hoạt động trường

Trường Quốc tế Mỹ nợ thuế hơn 100 tỉ đồng, bị đề nghị thu hồi giấy phép thành lập

(NLĐO)- Chi cục Thuế khu vực quận 7- huyện Nhà Bè đề nghị UBND TP HCM thu hồi giấy phép thành lập Trường Quốc tế Mỹ.

Sở GD-ĐT TP HCM ra thông báo cứng rắn với Trường Quốc tế Mỹ

(NLĐO) - Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, trong thời gian bị đình chỉ, Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) không được tổ chức bất kỳ hoạt động giáo dục nào theo quy định.

