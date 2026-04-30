TPHCM: Tự hào, xúc động trước chương trình đặc biệt kỷ niệm 51 năm ngày non sông liền một dải

Tối 30-4, tại Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa, TPHCM) chương trình nghệ thuật đặc biệt "Non sông thống nhất" kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) do Sở VH-TT TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức diễn ra trang trọng, thu hút hàng ngàn người dân và du khách.

Những tiết mục đặc sắc diễn ra tại chương trình nghệ thuật "Non sông thống nhất"

Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, tái hiện chặng đường đấu tranh hào hùng của dân tộc, từ những năm tháng kháng chiến gian khổ đến ngày toàn thắng lịch sử. Các ca khúc cách mạng quen thuộc vang lên trong không gian rộng lớn, khơi dậy niềm tự hào, xúc động trong lòng người xem.

Đông đảo người dân khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây theo dõi chương trình nghệ thuật

Bên cạnh những tiết mục mang đậm dấu ấn lịch sử, chương trình còn có các phần biểu diễn trẻ trung, hiện đại, thể hiện tinh thần đổi mới, phát triển của TPHCM sau 51 năm thống nhất đất nước. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại đã tạo nên một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước và khát vọng vươn lên.

Hàng ngàn khán giả có mặt tại quảng trường đã hòa mình vào không khí sôi động, cùng nhau hát vang những giai điệu quen thuộc. Nhiều gia đình, bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa trong đêm lễ, tạo nên hình ảnh đẹp về đời sống văn hóa cộng đồng.

Nhiều tiết mục trẻ trung, năng động thể hiện tinh thần đổi mới, phát triển của TPHCM

Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa – nghệ thuật chào mừng ngày lễ lớn của đất nước mà còn góp phần giáo dục truyền thống, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập, từ đó tiếp tục chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ban Tổ chức cùng lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nghệ thuật

Cùng thời điểm, tại Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), chương trình nghệ thuật "Thống nhất non sông" do Nhà hát Ca Múa Nhạc dân tộc Bông Sen phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức đã thu hút đông đảo khán giả.

Được dàn dựng công phu, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, vũ đoàn chuyên nghiệp, chia thành 4 chương với nội dung xuyên suốt từ lịch sử đến hiện tại.

Chương trình nghệ thuật "Thống nhất non sông" tại phường Bình Dương

Mở màn với "Bài ca không quên", chương I "Ánh sáng dẫn đường" tôn vinh vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh qua loạt ca khúc giàu cảm xúc. Sang chương II "Bản hùng ca giải phóng – Non sông liền một dải", không khí trở nên hào sảng với những tác phẩm đi cùng năm tháng như "Tiến bước dưới quân kỳ", "Đất nước trọn niềm vui", tái hiện khí thế hào hùng mùa Xuân 1975.

Những tiết mục thể hiện sức trẻ, khát vọng của TPHCM

Chương III "Thành phố hồi sinh – Nhịp sống mới" khắc họa sự phát triển mạnh mẽ của TPHCM sau ngày thống nhất, với điểm nhấn là các tiết mục mang đậm sắc màu Nam bộ. Khép lại, chương IV "Khát vọng Việt Nam" mang đến không khí trẻ trung, hiện đại, thể hiện tinh thần hội nhập và vươn lên của thế hệ hôm nay.

Rất đông người dân ở khu vực Bình Dương trước đây theo dõi chương trình