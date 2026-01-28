HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM: Sắp giải ngân xong vốn bồi thường năm 2024

QUỐC ANH

(NLĐO) - Tính riêng khu vực TPHCM cũ, vốn bồi thường được giao năm 2024 là 30.770 tỉ đồng, đến nay giải ngân đạt tỉ lệ hơn 97%.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết 17 ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, huyện, TP Thủ Đức (Ban bồi thường) được giao vốn bồi thường năm 2024 cho 143 dự án, tổng vốn được giao là 30.770 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Người dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Vành đại 2, đoạn qua TP Thủ Đức cũ.

Tổng số tiền giải ngân là 30.125 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 97,1%. Trong đó, tổng số tiền đã chi trả là 25.990 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 86,3%.

Đối với các dự án được giao vốn bồi thường năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính cả 3 khu vực của TPHCM có 290 dự án, tổng vốn 60.789 tỉ đồng, đã giải ngân 49.898 tỉ đồng (đạt 82%).

Trong đó, khu vực TPHCM cũ có 126 dự án với tổng vốn bồi thường 28.359 tỉ đồng.

Tổng số tiền bồi thường đã giải ngân là 27.162 tỉ đồng, đạt tỉ lệ gần 96%.

Tuy vậy, nhiều Ban bồi thường kết quả giải ngân thấp. Cụ thể, Ban bồi thường quận Tân Phú được giao 29 tỉ đồng, giải ngân đạt 0,05%; Ban bồi thường quận 10 được giao 39 tỉ đồng, giải ngân đạt 34%; Ban bồi thường quận 3 được giao 4,4 tỉ đồng, giải ngân đạt 1,2%.

Ban bồi thường TP Thủ Đức được giao vốn bồi thường cao nhất – 15.232 tỉ đồng, giải ngân đạt 95%.

Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2025 được giao vốn bồi thường 7.149 tỉ đồng cho 82 dự án (không có dự án thuộc lĩnh vực y tế và giáo dục). Tổng số tiền đã giải ngân là 5.626 tỉ đồng, đạt 78,7%.

Khu vực Bình Dương cũ được giao thực hiện 83 dự án với tổng vốn 25.280 tỉ đồng, đã giải ngân 17.109 tỉ đồng (đạt gần 68%).

Tin liên quan

TP HCM: Đẩy nhanh bồi thường, phóng mặt bằng nhiều dự án lớn

TP HCM: Đẩy nhanh bồi thường, phóng mặt bằng nhiều dự án lớn

(NLĐO) - Dự án mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, cầu đường Bình Tiên, cải tạo rạch Văn Thánh sẽ thu hồi đất hơn 5.700 trường hợp.

TPHCM: 148 khu đất làm dự án tái định cư, nhà ở xã hội

(NLĐO) - Qua rà soát tại 34 phường, xã (TPHCM), 148 khu đất được đề xuất bố trí thực hiện dự án tái định cư, nhà ở xã hội.

Thông tin mới vụ một phường tại TPHCM không được bàn giao hồ sơ, tài liệu sau sáp nhập

(NLĐO) - Thanh tra TPHCM kết luận UBND phường Phú Định chưa bàn giao hồ sơ, tài liệu cho phường Bình Phú dù trước đó phường này đã có nhiều văn bản đề nghị

    Thông báo