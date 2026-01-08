HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM: Kết luận công tác bồi thường rạch Xuyên Tâm

QUỐC ANH

(NLĐO) - UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương xác định điểm nghẽn vì chậm tiến độ bàn giao mặt bằng, đồng thời triển khai nhiều nội dung quan trọng

Văn phòng UBND TPHCM vừa phát đi kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

TPHCM: Kết luận công tác bồi thường rạch Xuyên Tâm - Ảnh 1.

Dự án rạch Xuyên Tâm chậm bàn giao mặt bằng (ẢNH: NGỌC QUÝ).

UBND TPHCM ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của UBND các phường, Ban Bồi giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp, Ban Bồi giải phóng mặt bằng quận quận Bình Thạnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tuy nhiên, dự án chưa thể bàn giao mặt bằng kịp tiến độ trong tháng 11-2025 theo đúng chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Để kịp thời xử lý các hạn chế, tồn tại nêu trên, UBND TPHCM yêu cầu xác định nguyên nhân các điểm nghẽn để kịp thời có biện pháp xử lý cụ thể; đồng thời khẩn trương phối hợp triển khai ngay các nội dung quan trọng.

Cụ thể, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa các căn hộ chung cư phục vụ tái định cư trước 30-3 để bàn giao và bố trí cho người dân thuộc diện tái định sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, chủ động rà soát toàn bộ quỹ nhà tái định cư hiện có trên địa bàn thành phố, làm cơ sở cho hoạch định chính sách bố trí tái định cư, phục vụ công tác bồi thường trong thời gian tới để báo cáo UBND TPHCM trước ngày 15-1.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên theo dõi tình hình, cập nhật tiến độ; chủ động rà soát, hướng dẫn cho các địa phương thực hiện việc tạm cư đối với các hộ dân được bố trí tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn cho phù hợp quy định, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội tại số 4 đường Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh để sớm có quỹ nhà tái định cư phục vụ cho dự án.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư với tổng vốn 17.230 tỉ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thực hiện giai đoạn 2023-2028.

Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án là 2.215 trường hợp, trong đó có 138 trường hợp thuộc quận Gò Vấp (cũ), 2.077 trường hợp thuộc quận Bình Thạnh (cũ).

TP HCM chi 17.230 tỉ đồng hồi sinh rạch Xuyên Tâm

TP HCM chi 17.230 tỉ đồng hồi sinh rạch Xuyên Tâm

(NLĐO) - Dự án khi hoàn thành sẽ giúp hồi sinh rạch Xuyên Tâm vốn ô nhiễm nặng nhiều năm, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Khởi công gói thầu “khủng” cuối rạch Xuyên Tâm

(NLĐO) - TP HCM khởi công 2 gói thầu cuối Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, thúc đẩy tiến độ, giảm ngập và cải thiện môi trường khu trung tâm.

TP HCM: Đẩy nhanh bồi thường, phóng mặt bằng nhiều dự án lớn

(NLĐO) - Dự án mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, cầu đường Bình Tiên, cải tạo rạch Văn Thánh sẽ thu hồi đất hơn 5.700 trường hợp.

