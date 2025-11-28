TPHCM: Sắp khởi công cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2

UBND TPHCM vừa ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp ngày 26-11-2025 liên quan tiến độ nghiên cứu đầu tư ba dự án giao thông nhóm A gồm cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2, với sự tham dự của các sở ngành và đại diện Công ty CP Tập đoàn Masterise.

TPHCM đẩy nhanh khởi công cầu Cần Giờ ngay đầu năm 2026

Cầu Cần Giờ: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ

Theo đó, đối với dự án cầu Cần Giờ, ông Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ của hai phương án đầu tư và gửi Sở Tài chính trước 12 giờ ngày 27-11-2025.

Phương án đầu tiên là đầu tư công, bảo đảm điều kiện để trình HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12-2025 và yêu cầu xây dựng mốc tiến độ cụ thể.

Phương án thứ hai là đầu tư theo phương thức PPP, trên cơ sở đề xuất của Tập đoàn Masterise tại văn bản ngày 21-11-2025, đồng thời bảo đảm mốc khởi công dự kiến ngày 15-1-2026. Sở Tài chính được giao thực hiện nội dung theo Phiếu chuyển số 4717/PC-VP ngày 25-11-2025 và chuẩn bị báo cáo theo Giấy mời số 1224/GM-VP.

Với dự án cầu Thủ Thiêm 4, Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch – Kiến trúc phải khẩn trương nghiên cứu ý kiến Bộ Xây dựng tại Công văn 13629/BXD-KHTC ngày 18-11-2025, liên quan đề nghị của UBND TPHCM tại văn bản ngày 24-10-2025, và báo cáo cụ thể tại cuộc họp theo Giấy mời 1224/GM-VP. Đồng thời, Sở Xây dựng phải trình bày kế hoạch chi tiết triển khai dự án theo phương thức PPP.

Cầu Phú Mỹ: Dự kiến khởi công 15-1-2026

Đối với cầu Phú Mỹ 2, từ chỉ đạo tại Công văn 3338/UBND-DA ngày 31-10-2025, Sở Tài chính được giao làm việc trực tiếp với Tập đoàn Masterise nhằm rà soát, rút ngắn tiến độ chuẩn bị để bảo đảm điều kiện khởi công vào ngày 15-1-2026, phục vụ mục tiêu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Xây dựng thực hiện chỉ đạo tại Công văn 11967/VP-DA ngày 25-11-2025 về chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Báo cáo phải gửi UBND TP trước 14 giờ ngày 27-11-2025 và không được để chậm trễ.

Thông báo nêu rõ Văn phòng UBND thành phố chuyển kết luận này đến các cơ quan, đơn vị liên quan để khẩn trương triển khai thực hiện.