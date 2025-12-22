TPHCM sẽ đưa kỹ thuật Judo của Nhật Bản vào điều trị trong y học cổ truyền

Chiều 22-12, Viện Y Dược học Dân tộc TPHCM tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập và hội nghị Khoa học Kỹ thuật Quốc tế với chủ đề "Y dược học dân tộc: Hội nhập và phát triển".

Phát biểu tại hội nghị, GS-TS Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền (Bộ Y tế), nhấn mạnh sau khi triển khai Chỉ thị 24-CT/TW, Kết luận 86-KL/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, y học cổ truyền Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng.

GS-TS Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền (Bộ Y tế) phát biểu tại hội nghị

Hiện nay, 100% tỉnh, thành phố có bệnh viện y học cổ truyền; các bệnh viện đa khoa đều có khoa y học cổ truyền, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân từ trung ương đến cơ sở. Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật không ngừng được mở rộng, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn.

Theo GS Trịnh Thị Diệu Thường, trong giai đoạn tới, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, xây dựng phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật phù hợp với mô hình bệnh tật mới. Hội nghị khoa học quốc tế lần này là dịp quan trọng để tiếp thu tri thức, kinh nghiệm tiên tiến, tạo tiền đề nhân rộng các mô hình hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Ở góc độ quản lý địa phương, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, khẳng định Viện Y Dược học Dân tộc là đơn vị đầu ngành, giữ vai trò hạt nhân trong phát triển mô hình kết hợp Đông - Tây y của thành phố.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết việc tái cấu trúc hệ thống y tế cơ sở theo Thông tư 43 của Bộ Y tế sẽ tạo điều kiện để y học cổ truyền được triển khai đồng bộ từ tuyến thành phố đến cơ sở. Trong cấu trúc đó, Viện Y Dược học Dân tộc cùng Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM giữ vai trò chỉ đạo tuyến, đào tạo nhân lực, chuẩn hóa phác đồ, chuyển giao kỹ thuật cho hệ thống y tế toàn thành phố.

Song song với vai trò tuyến chuyên sâu, việc xây dựng và phát triển mạng lưới y học cổ truyền đồng bộ, liên thông từ tuyến thành phố đến y tế cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với định hướng của Nghị quyết 72.

Việc tổ chức và vận hành mạng lưới này đang được triển khai theo Thông tư 43 mới ban hành của Bộ Y tế, trong đó y dược cổ truyền là nội dung chuyên môn quan trọng, gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

"Khoảng 2 tuần nữa, Sở Y tế sẽ trình UBND TP HCM ban hành quyết định chuyển toàn bộ trạm y tế phường, xã về UBND xã, phường quản lý. Đây là sự kiện quan trọng trong tái cấu trúc hệ thống y tế cơ sở, giúp trạm y tế tuyến xã thực sự trở thành tuyến đầu trong triển khai y học cổ truyền tại cộng đồng: khám chữa bệnh ban đầu, tư vấn quản lý sức khỏe, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đúng theo phạm vi chuyên môn" - BS Thượng nói.

Viện Y Dược học Dân tộc TPHCM hiện là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được chuyển giao và đào tạo kỹ thuật Judo trị liệu. Viện có 35 bác sĩ được đào tạo chuyên sâu và thực tập lâm sàng tại Nhật Bản.

Các bác sĩ Nhật Bản hướng dẫn cho các y, bác sĩ Viện Y dược học Dân tộc TPHCM kỹ thuật Judo trị liệu

Hiện tại, Tổ chức Kỹ thuật Y tế Quốc tế Nhật Bản (JIMTEF) và Viện Y Dược học Dân tộc TPHCM đang tiến hành rà soát, đánh giá chương trình để đưa kỹ thuật Judo trị liệu vào thực hành rộng rãi tại Việt Nam, góp phần nâng cao tuổi thọ khỏe mạnh của người dân, cải thiện chất lượng sống, đặc biệt tại các vùng nông thôn, miền núi, ven biển.