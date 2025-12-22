TPHCM sẽ đưa kỹ thuật Judo của Nhật Bản vào điều trị trong y học cổ truyền

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM sẽ đưa kỹ thuật Judo của Nhật Bản vào điều trị trong y học cổ truyền

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Viện Y Dược học Dân tộc TPHCM hiện là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được chuyển giao và đào tạo kỹ thuật Judo trị liệu.

Chiều 22-12, Viện Y Dược học Dân tộc TPHCM tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập và hội nghị Khoa học Kỹ thuật Quốc tế với chủ đề "Y dược học dân tộc: Hội nhập và phát triển".

Phát biểu tại hội nghị, GS-TS Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền (Bộ Y tế), nhấn mạnh sau khi triển khai Chỉ thị 24-CT/TW, Kết luận 86-KL/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, y học cổ truyền Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. 

TP HCM thực hành kỹ thuật Judo của Nhật Bản nâng cao tuổi thọ - Ảnh 1.

GS-TS Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền (Bộ Y tế) phát biểu tại hội nghị

Hiện nay, 100% tỉnh, thành phố có bệnh viện y học cổ truyền; các bệnh viện đa khoa đều có khoa y học cổ truyền, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân từ trung ương đến cơ sở. Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật không ngừng được mở rộng, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn.

Theo GS Trịnh Thị Diệu Thường, trong giai đoạn tới, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, xây dựng phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật phù hợp với mô hình bệnh tật mới. Hội nghị khoa học quốc tế lần này là dịp quan trọng để tiếp thu tri thức, kinh nghiệm tiên tiến, tạo tiền đề nhân rộng các mô hình hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Ở góc độ quản lý địa phương, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, khẳng định Viện Y Dược học Dân tộc là đơn vị đầu ngành, giữ vai trò hạt nhân trong phát triển mô hình kết hợp Đông - Tây y của thành phố.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết việc tái cấu trúc hệ thống y tế cơ sở theo Thông tư 43 của Bộ Y tế sẽ tạo điều kiện để y học cổ truyền được triển khai đồng bộ từ tuyến thành phố đến cơ sở. Trong cấu trúc đó, Viện Y Dược học Dân tộc cùng Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM giữ vai trò chỉ đạo tuyến, đào tạo nhân lực, chuẩn hóa phác đồ, chuyển giao kỹ thuật cho hệ thống y tế toàn thành phố.

Song song với vai trò tuyến chuyên sâu, việc xây dựng và phát triển mạng lưới y học cổ truyền đồng bộ, liên thông từ tuyến thành phố đến y tế cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với định hướng của Nghị quyết 72. 

Việc tổ chức và vận hành mạng lưới này đang được triển khai theo Thông tư 43 mới ban hành của Bộ Y tế, trong đó y dược cổ truyền là nội dung chuyên môn quan trọng, gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

"Khoảng 2 tuần nữa, Sở Y tế sẽ trình UBND TP HCM ban hành quyết định chuyển toàn bộ trạm y tế phường, xã về UBND xã, phường quản lý. Đây là sự kiện quan trọng trong tái cấu trúc hệ thống y tế cơ sở, giúp trạm y tế tuyến xã thực sự trở thành tuyến đầu trong triển khai y học cổ truyền tại cộng đồng: khám chữa bệnh ban đầu, tư vấn quản lý sức khỏe, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đúng theo phạm vi chuyên môn" - BS Thượng nói.

Viện Y Dược học Dân tộc TPHCM hiện là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được chuyển giao và đào tạo kỹ thuật Judo trị liệu. Viện có 35 bác sĩ được đào tạo chuyên sâu và thực tập lâm sàng tại Nhật Bản. 

TP HCM thực hành kỹ thuật Judo của Nhật Bản nâng cao tuổi thọ - Ảnh 2.

Các bác sĩ Nhật Bản hướng dẫn cho các y, bác sĩ Viện Y dược học Dân tộc TPHCM kỹ thuật Judo trị liệu

Hiện tại, Tổ chức Kỹ thuật Y tế Quốc tế Nhật Bản (JIMTEF) và Viện Y Dược học Dân tộc TPHCM đang tiến hành rà soát, đánh giá chương trình để đưa kỹ thuật Judo trị liệu vào thực hành rộng rãi tại Việt Nam, góp phần nâng cao tuổi thọ khỏe mạnh của người dân, cải thiện chất lượng sống, đặc biệt tại các vùng nông thôn, miền núi, ven biển.

Chia sẻ về định hướng phát triển bên lề hội nghị, BSCK2 Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y Dược học Dân tộc TPHCM, cho biết viện sẽ phát triển dựa trên năm trụ cột công nghệ chế biến dược liệu; kỹ thuật chuyên sâu y học cổ truyền; đào tạo nhân lực chất lượng cao; bảo tồn và phát triển mô hình kết hợp Đông - Tây y; hội nhập quốc tế và du lịch y tế. Đặc biệt, dự kiến đầu năm 2026, viện sẽ triển khai Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ Đông y, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất và khám chữa bệnh.

Cũng tại hội nghị, UBND TPHCM đã trao cờ truyền thống cho tập thể Viện Y dược học dân tộc TP HCM. Bên cạnh đó, chương trình "Đồng diễn Dưỡng sinh vì Sức khỏe Cộng đồng" thu hút gần 2.000 cán bộ y tế, người dân tham gia, đưa phương pháp dưỡng sinh từ môi trường bệnh viện lan tỏa ra xã hội cũng đã được UBND TPHCM tặng bằng khen.

Tin liên quan

Hợp tác Việt - Trung phát triển y học cổ truyền

Hợp tác Việt - Trung phát triển y học cổ truyền

Việt Nam - Trung Quốc có quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, trong đó lĩnh vực y dược cổ truyền là điểm sáng nổi bật.

Điều trị bằng thuốc y học cổ truyền, dược liệu có được thanh toán BHYT?

(NLĐO)- Quỹ BHYT thanh toán đối với thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

Tận dụng tối đa lợi thế của y học cổ truyền

Ngày 19-5, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

nghiên cứu khoa học Y học cổ truyền sức khỏe nhân dân Viện Y dược học Dân tộc trị liệu kỹ thuật Judo Judo trị liệu nâng cao tuổi thọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo