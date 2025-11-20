HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM: Sở Xây dựng lần thứ 3 yêu cầu báo cáo PCCC chung cư

QUỐC ANH

NLĐO) - Từ tháng 7 đến nay, sau chỉ đạo của UBND TPHCM và 2 công văn của Sở Xây dựng, vẫn còn 52 xã, phường chưa báo cáo PCCC chung cư.

Giữa tháng 7-2025, UBND TPHCM có công văn về tăng cường công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, bảo đảm PCCC trên địa bàn thành phố.

TP HCM: Sở Xây dựng lần thứ 3 gửi công văn yêu cầu báo cáo PCCC chung cư - Ảnh 1.

Cháy căn hộ tại tầng 27 chung cư River Gate Residence hồi tháng 10-2025 (ẢNH: ĐÔNG HOA).

Theo đó, giao Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm, kiên quyết các hành vi tại các chung cư, công trình không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC, cứu nạn cứu hộ theo hướng dẫn.

Trong đó, tập trung vào các nhóm vấn đề, như: tình trạng xây dựng, cải tạo, sửa chữa, cơi nới hoặc lắp đặt, che chắn tăng diện tích sử dụng làm cản trở lối thoát hiểm, thoát nạn tại các tầng, hành lang, ban công chung cư.

Bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật và công tác tổ chức vận hành hệ thống PCCC, thoát nạn; việc thành lập, hoạt động của các ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định…

Tuy vậy, đến giữa tháng 10-2025 mới có 43/168 xã, phường đặc khu gửi báo cáo về Sở Xây dựng.

Đến ngày 17-10, Sở Xây dựng tiếp tục gửi công văn đôn đốc và đến nay có 116 địa phương gửi báo cáo.

Vì vậy, Sở Xây dựng đã gửi công văn lần thứ 3, tiếp tục đôn đốc 52 xã, phường còn lại báo cáo.

Tháo dỡ "chuồng cọp"

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM hồi giữa tháng 9-2025, sau vụ cháy chung cư Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa) khiến 8 người tử vong, lực lượng công an đã phối hợp Sở Xây dựng và chính quyền địa phương triển khai vận động, hỗ trợ người dân tháo dỡ "chuồng cọp", mở lối thoát nạn thứ 2 nhằm giảm thiểu rủi ro khi xảy ra hỏa hoạn.

Chiến dịch vận động được tiến hành liên tục cả ngày lẫn đêm, kể cả cuối tuần và ngày nghỉ, để thuyết phục cư dân tự nguyện tháo dỡ.

Lực lượng chức năng bố trí thiết bị chuyên dụng, hỗ trợ tháo dỡ miễn phí, tránh phát sinh thêm chi phí thuê dịch vụ bên ngoài.

Sau gần 2 tháng triển khai, đã có hơn 14.400 căn hộ trong tổng số 15.100 căn hộ tại thành phố tháo dỡ "chuồng cọp", đạt tỉ lệ 95%. Đây được xem là kết quả tích cực, thể hiện sự đồng thuận của người dân và nỗ lực kiên trì của lực lượng chức năng.

    Thông báo