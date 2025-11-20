TPHCM: Sở Xây dựng lần thứ 3 yêu cầu báo cáo PCCC chung cư

Giữa tháng 7-2025, UBND TPHCM có công văn về tăng cường công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, bảo đảm PCCC trên địa bàn thành phố.

Cháy căn hộ tại tầng 27 chung cư River Gate Residence hồi tháng 10-2025 (ẢNH: ĐÔNG HOA).

Theo đó, giao Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm, kiên quyết các hành vi tại các chung cư, công trình không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC, cứu nạn cứu hộ theo hướng dẫn.

Trong đó, tập trung vào các nhóm vấn đề, như: tình trạng xây dựng, cải tạo, sửa chữa, cơi nới hoặc lắp đặt, che chắn tăng diện tích sử dụng làm cản trở lối thoát hiểm, thoát nạn tại các tầng, hành lang, ban công chung cư.

Bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật và công tác tổ chức vận hành hệ thống PCCC, thoát nạn; việc thành lập, hoạt động của các ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định…

Tuy vậy, đến giữa tháng 10-2025 mới có 43/168 xã, phường đặc khu gửi báo cáo về Sở Xây dựng.

Đến ngày 17-10, Sở Xây dựng tiếp tục gửi công văn đôn đốc và đến nay có 116 địa phương gửi báo cáo.

Vì vậy, Sở Xây dựng đã gửi công văn lần thứ 3, tiếp tục đôn đốc 52 xã, phường còn lại báo cáo.