Cháy căn hộ chung cư River Gate Residence ở TP HCM

CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 20-10, Công an phường Khánh Hội (TP HCM) đang điều tra vụ cháy căn hộ chung cư River Gate Residence.

Khói lửa bùng lên dữ dội.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ căn hộ tầng 27 chung cư River Gate Residence. Nghe chuông báo cháy, hàng trăm người dân vội tháo chạy theo lối thang bộ.

Đám cháy sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao. Lực lượng chữa cháy tại chỗ cố gắng dập lửa song bất thành.

Lính cứu hỏa thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Hiện nguyên nhân đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Chung cư River Gate Residence được chủ đầu tư phát triển theo loại hình sản phẩm phức hợp gồm căn hộ - khu văn phòng - thương mại với 2 block nhà. Quy mô gồm 4 tầng hầm; 2 tòa tháp, một tháp cao 27 tầng và 1 tháp cao 33 tầng. Diện tích căn hộ từ 55,7 - 110,29 m2.