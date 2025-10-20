HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Cháy căn hộ chung cư River Gate Residence ở TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Đám cháy phát ra từ căn hộ ở tầng 27, chung cư River Gate Residence.

CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 20-10, Công an phường Khánh Hội (TP HCM) đang điều tra vụ cháy căn hộ chung cư River Gate Residence.

Cháy căn hộ chung cư River Gate Residence ở TP HCM - Ảnh 1.

Khói lửa bùng lên dữ dội.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ căn hộ tầng 27 chung cư River Gate Residence. Nghe chuông báo cháy, hàng trăm người dân vội tháo chạy theo lối thang bộ.

Đám cháy sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao. Lực lượng chữa cháy tại chỗ cố gắng dập lửa song bất thành.

Lính cứu hỏa thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Hiện nguyên nhân đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Chung cư River Gate Residence được chủ đầu tư phát triển theo loại hình sản phẩm phức hợp gồm căn hộ - khu văn phòng - thương mại với 2 block nhà. Quy mô gồm 4 tầng hầm; 2 tòa tháp, một tháp cao 27 tầng và 1 tháp cao 33 tầng. Diện tích căn hộ từ 55,7 - 110,29 m2.

Cháy căn hộ chung cư River Gate Residence ở TP HCM - Ảnh 2.

Cảnh sát nhanh chóng được điều động.

Tin liên quan

Hơn 5.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 10 ngày

Hơn 5.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 10 ngày

(NLĐO) - 10 ngày qua, lực lượng CSGT TP HCM đã xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Loạt ảnh "khiếp" với ẩn họa cháy nổ tại nhiều chung cư, cư xá cũ ở TP HCM

(NLĐO) - Tại TP HCM, nhiều cư xá, chung cư cũ đang tiềm ẩn nguy cư cháy nổ do đấu nối điện tràn lan, "chuồng cọp" bít bùng.

Tiếng chuông cảnh báo từ vụ cháy ở Xóm Củi

Liệu có thể tiếp tục chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề di dời nhà trên và ven kênh, rạch ở thành phố hay không?

phòng cháy chữa cháy lực lượng chữa cháy cháy chung cư hiện trường vụ cháy căn hộ cháy TP HCM
