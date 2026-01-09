TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

QUỐC ANH

(NLĐO) - 9 khu "đất vàng" ở trung tâm TPHCM đang để trống sẽ được sử dụng làm công viên, vườn hoa dịp tết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo UBND TPHCM việc rà soát các khu đất trống ở khu vực trung tâm thành phố (quận 1, quận 3 cũ) để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Khu đất số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 9 khu đất ở các phường trung tâm.

Cụ thể, khu đất tại số 8 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng).

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Khu đất số 8 Võ Văn Tần.

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Bên trong khu đất, nơi được kỳ vọng có nhà thi đấu thể thao hiện đại giữa trung tâm thành phố.

Khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Khu đất dự án Thương xá Tax.

Khu đất số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax), khu đất 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh.

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.

Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn; khu đất số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.

Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (tòa nhà SJC).

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (tòa nhà SJC).

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Ngoài ra còn có khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (giáp phường Cầu Ông Lãnh).

Các khu đất rộng, nằm ở vị trí đẹp và vì nhiều lý do khác nhau nên chưa hoàn thành đầu tư xây dựng, tạm bỏ trống.

Công viên, vườn hoa "mọc lên" ở những vị trí này sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, tô điểm sắc xuân cho thành phố.

Tin liên quan

Nhiều địa phương lãng phí đất "vàng"

Nhiều địa phương lãng phí đất "vàng"

TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa là những địa phương có nhiều đất "vàng" bỏ hoang, gây lãng phí xã hội, ảnh hưởng phát triển kinh tế, dân sinh

Án ngữ trên "đất vàng", sân vận động 7 tỉ đồng lâm cảnh "bất động"

(NLĐO) - Nằm ở khu vực "đất vàng" của thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), nhiều năm nay, sân vận động với kinh phí xây dựng 7 tỉ đồng lâm cảnh bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

TÔI LÊN TIẾNG: Đừng để đất vàng thành bạc!

(NLĐO)- Những cán bộ có trách nhiệm gần nhất với đất công cần làm cách nào đó để đề xuất, thực thi chính sách hiệu quả…

chỉnh trang đô thị Phan Đình Phùng Tết Bính Ngọ 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo