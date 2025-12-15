TPHCM tăng cường quản lý hộ kinh doanh

Lãnh đạo Thuế TPHCM và lãnh đạo UBND các xã, phường, đặc khu tại Hội nghị Quy chế phối hợp

Chiều 15-12, Thuế TPHCM đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu trong công tác quản lý thuế, trọng tâm là quản lý hộ kinh doanh sau khi xóa bỏ thuế khoán trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các cơ quan thuế ở TPHCM và UBND các xã, phường, đặc khu tập trung hướng dẫn chính sách thuế, triển khai nhiệm vụ quản lý thuế như cập nhật dữ liệu hộ cá nhân kinh doanh đang hoạt động; phát hiện và thông báo kịp thời cho cơ quan thuế các trường hợp bắt đầu kinh doanh, tạm ngừng, ngừng hẳn hoạt động, thay đổi ngành nghề, địa điểm kinh doanh, kinh doanh không đăng ký, kinh doanh sai phép; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi có yêu cầu.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Thuế TPHCM, công tác quản lý thuế đặt ra yêu cầu ngày càng cao sự phối hợp các cấp, các ngành. Chính quyền cơ sở – cụ thể là UBND phường, xã, đặc khu giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc nắm bắt tình hình kinh tế – xã hội tại địa bàn, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh.

Quy chế phối hợp được ký kết giữa Thuế TPHCM với UBND phường, xã, đặc khu là cơ sở pháp lý quan trọng, quy định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các bên trong công tác quản lý thuế. Việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và chính quyền địa phương là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.