TPHCM tăng cường quản lý kỹ thuật, chất lượng chuyên môn về nha khoa

Ngày 5-3, Sở Y tế TPHCM cho biết trong bối cảnh lĩnh vực nha khoa phát triển nhanh với nhiều kỹ thuật hiện đại được triển khai rộng rãi, ngành y tế TP tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng chuyên môn và rà soát các quy định liên quan đến thẩm định danh mục kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Hiện TPHCM có hàng nghìn phòng khám nha khoa đang hoạt động

Theo Sở Y tế, những năm gần đây, dịch vụ răng hàm mặt tại TPHCM phát triển mạnh mẽ. Hàng nghìn phòng khám đang hoạt động trên địa bàn, nhiều kỹ thuật chuyên sâu như cấy ghép implant, ghép xương, nâng xoang, phục hình răng hiện đại… đã được triển khai tại nhiều cơ sở y tế. Sự phát triển này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân, đồng thời giúp người bệnh tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến ngay tại địa phương.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kỹ thuật y khoa là yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn cho người bệnh. Nhiều kỹ thuật nha khoa hiện nay là các can thiệp chuyên sâu, có thể tiềm ẩn rủi ro nếu cơ sở thực hiện không đáp ứng đầy đủ điều kiện về nhân lực chuyên môn, trang thiết bị và quy trình kỹ thuật theo quy định.

Trước đây, theo Thông tư 07/2015/TT-BYT của Bộ Y tế, các kỹ thuật thuộc nhóm phẫu thuật, thủ thuật loại đặc biệt hoặc loại I khi lần đầu triển khai tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xem là "kỹ thuật mới, phương pháp mới" và phải thực hiện theo quy trình hai bước gồm triển khai thí điểm và sau đó mới được phép triển khai chính thức.

Quy định này nhằm bảo đảm việc áp dụng kỹ thuật mới được thực hiện thận trọng trước khi triển khai rộng rãi.

Trong quá trình quản lý, Sở Y tế cũng đã áp dụng cách tiếp cận này đối với một số kỹ thuật nha khoa chuyên sâu. Các cơ sở đủ năng lực chuyên môn được cho phép triển khai thí điểm dưới sự thẩm định của hội đồng chuyên môn kỹ thuật. Việc theo dõi kết quả trong giai đoạn đầu giúp cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả, mức độ an toàn của kỹ thuật và kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến người bệnh.

Hội đồng chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế gồm các chuyên gia đầu ngành răng hàm mặt đến từ nhiều đơn vị như Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại TPHCM và Khoa Răng Hàm Mặt-Đại học Y Dược TPHCM, nhằm bảo đảm việc thẩm định được thực hiện khách quan và đúng chuẩn chuyên môn.

Từ khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 có hiệu lực, khái niệm "kỹ thuật mới, phương pháp mới" được quy định lại là các kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Theo đó, các kỹ thuật loại đặc biệt hoặc loại I khi triển khai lần đầu tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không còn thuộc diện bắt buộc phải thí điểm như trước đây.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, các cơ sở đã được cho phép thí điểm trước đó vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành đủ số ca theo quyết định đã ban hành và phải báo cáo kết quả về Sở Y tế để xem xét cho phép triển khai chính thức.

Theo Sở Y tế, việc quản lý kỹ thuật y khoa không nhằm tạo thêm rào cản cho sự phát triển của các cơ sở y tế mà nhằm bảo đảm mỗi kỹ thuật được triển khai đúng chuẩn mực chuyên môn, minh bạch và an toàn cho người bệnh.