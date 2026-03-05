TPHCM tăng cường quản lý kỹ thuật, chất lượng chuyên môn về nha khoa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM tăng cường quản lý kỹ thuật, chất lượng chuyên môn về nha khoa

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Hiện TPHCM có hàng nghìn phòng khám nha khoa đang hoạt động với nhiều kỹ thuật chuyên sâu như cấy ghép implant, ghép xương, phục hình răng hiện đại...

Ngày 5-3, Sở Y tế TPHCM cho biết trong bối cảnh lĩnh vực nha khoa phát triển nhanh với nhiều kỹ thuật hiện đại được triển khai rộng rãi, ngành y tế TP tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng chuyên môn và rà soát các quy định liên quan đến thẩm định danh mục kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Vì sao TPHCM tăng cường quản lý kỹ thuật nha khoa tại các phòng khám? - Ảnh 1.

Hiện TPHCM có hàng nghìn phòng khám nha khoa đang hoạt động

Theo Sở Y tế, những năm gần đây, dịch vụ răng hàm mặt tại TPHCM phát triển mạnh mẽ. Hàng nghìn phòng khám đang hoạt động trên địa bàn, nhiều kỹ thuật chuyên sâu như cấy ghép implant, ghép xương, nâng xoang, phục hình răng hiện đại… đã được triển khai tại nhiều cơ sở y tế. Sự phát triển này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân, đồng thời giúp người bệnh tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến ngay tại địa phương.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kỹ thuật y khoa là yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn cho người bệnh. Nhiều kỹ thuật nha khoa hiện nay là các can thiệp chuyên sâu, có thể tiềm ẩn rủi ro nếu cơ sở thực hiện không đáp ứng đầy đủ điều kiện về nhân lực chuyên môn, trang thiết bị và quy trình kỹ thuật theo quy định.

Trước đây, theo Thông tư 07/2015/TT-BYT của Bộ Y tế, các kỹ thuật thuộc nhóm phẫu thuật, thủ thuật loại đặc biệt hoặc loại I khi lần đầu triển khai tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xem là "kỹ thuật mới, phương pháp mới" và phải thực hiện theo quy trình hai bước gồm triển khai thí điểm và sau đó mới được phép triển khai chính thức. 

Quy định này nhằm bảo đảm việc áp dụng kỹ thuật mới được thực hiện thận trọng trước khi triển khai rộng rãi.

Trong quá trình quản lý, Sở Y tế cũng đã áp dụng cách tiếp cận này đối với một số kỹ thuật nha khoa chuyên sâu. Các cơ sở đủ năng lực chuyên môn được cho phép triển khai thí điểm dưới sự thẩm định của hội đồng chuyên môn kỹ thuật. Việc theo dõi kết quả trong giai đoạn đầu giúp cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả, mức độ an toàn của kỹ thuật và kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến người bệnh.

Hội đồng chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế gồm các chuyên gia đầu ngành răng hàm mặt đến từ nhiều đơn vị như Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại TPHCM và Khoa Răng Hàm Mặt-Đại học Y Dược TPHCM, nhằm bảo đảm việc thẩm định được thực hiện khách quan và đúng chuẩn chuyên môn.

Từ khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 có hiệu lực, khái niệm "kỹ thuật mới, phương pháp mới" được quy định lại là các kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Theo đó, các kỹ thuật loại đặc biệt hoặc loại I khi triển khai lần đầu tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không còn thuộc diện bắt buộc phải thí điểm như trước đây.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, các cơ sở đã được cho phép thí điểm trước đó vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành đủ số ca theo quyết định đã ban hành và phải báo cáo kết quả về Sở Y tế để xem xét cho phép triển khai chính thức.

Theo Sở Y tế, việc quản lý kỹ thuật y khoa không nhằm tạo thêm rào cản cho sự phát triển của các cơ sở y tế mà nhằm bảo đảm mỗi kỹ thuật được triển khai đúng chuẩn mực chuyên môn, minh bạch và an toàn cho người bệnh.

Tin liên quan

Tưởng niệm vị thầy thuốc thực hiện ca cấy ghép nha khoa đầu tiên của Việt Nam

Tưởng niệm vị thầy thuốc thực hiện ca cấy ghép nha khoa đầu tiên của Việt Nam

(NLĐO) - Thầy thuốc Nhân dân, PGS-TS Lâm Ngọc Ấn được biết đến là một trong những người tiên phong phẫu thuật nhân đạo cho trẻ hở môi vòm miệng.

Vụ hành hung bệnh nhân ở nha khoa Tuyết Chinh: Bộ Y tế vào cuộc

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP HCM khẩn trương làm rõ vụ việc nhân viên nha khoa Tuyết Chinh hành hung bệnh nhân, báo cáo kết quả trước 15-9.

Hàng loạt cơ sở nha khoa tại TP HCM bị xử phạt

(NLĐO) - Nhiều cơ sở nha khoa trên địa bàn TP HCM bị xử phạt từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng vì nhiều sai phạm.

chăm sóc sức khỏe địa bàn thành phố sở y tế phát triển mạnh mẽ ngành y tế cơ quan quản lý đại học y dược Trang thiết bị Răng Hàm Mặt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo