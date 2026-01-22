TPHCM: Hàng loạt cá nhân, cơ sở nha khoa, chăm sóc da bị xử phạt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM: Hàng loạt cá nhân, cơ sở nha khoa, chăm sóc da bị xử phạt

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Trong các cơ sở vi phạm, 1 nha khoa bị xử phạt số tiền lớn 183 triệu đồng

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt hành chính đối với các cơ sở và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh (KCB) do vi phạm các quy định pháp luật về điều kiện hành nghề, giấy phép hoạt động và quảng cáo y tế.

Nhiều cơ sở nha khoa, chăm sóc da bị xử phạt do vi phạm quy định y tế - Ảnh 1.

Nhiều cơ sở nha khoa, chăm sóc da bị xử phạt do vi phạm quy định y tế

Cụ thể, Sở Y tế xử phạt 45 triệu đồng đối với ông Nguyễn Thành Đô, điều dưỡng, do cung cấp dịch vụ KCB khi chưa có giấy phép hoạt động theo quy định.

Bà Trần Thị Huỳnh Như, nhân viên chăm sóc da thuộc Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi, bị xử phạt 35 triệu đồng vì thực hiện hoạt động KCB khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Cùng thời điểm, Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi cũng bị phạt 80 triệu đồng do cung cấp dịch vụ KCB không phép và quảng cáo dịch vụ y tế khi chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Đối với các cơ sở y tế, Chi nhánh Tân Phú, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Bắc Sài Gòn (VN Clinic) bị xử phạt 8 triệu đồng  do cấp giấy khám sức khỏe khi không thực hiện đầy đủ các nội dung khám theo quy định.

Trong lĩnh vực răng hàm mặt, nhiều sai phạm cũng bị phát hiện. Ông Trần Phúc Duyông Phạm Đăng Phong đều là bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt lần lượt bị xử phạt 2 triệu đồng1 triệu đồng vì lập hồ sơ, bệnh án không đầy đủ theo mẫu quy định. 

Công ty TNHH SGC Dental Center bị phạt 4 triệu đồng do niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ KCB. Đáng chú ý, Chi nhánh Công ty Cổ phần Nha khoa Thế giới Nụ cười (địa chỉ tại 92 Trần Phú, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Thủ Dầu Một, TPHCM) bị xử phạt với số tiền 183 triệu đồng. Các hành vi vi phạm bao gồm sử dụng người hành nghề chưa đăng ký hoặc không có chứng chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép và quảng cáo dịch vụ y tế không đầy đủ nội dung theo giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, Hộ kinh doanh Nha khoa Việt Quốc bị xử phạt 33 triệu đồng do nhiều vi phạm như biển hiệu không đầy đủ thông tin, ghi tên khoa phòng không đúng giấy phép, sử dụng người hành nghề không đăng ký hoặc không có chứng chỉ hành nghề. 

Hộ kinh doanh The Sen SG cũng bị phạt 80 triệu đồng vì cung cấp và quảng cáo dịch vụ KCB khi chưa có giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Sở Y tế nhấn mạnh các quyết định xử phạt nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, đồng thời chấn chỉnh tình trạng hành nghề không phép, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi sử dụng các dịch vụ KCB.

Tin liên quan

Công bố 46 doanh nghiệp vi phạm chất lượng thuốc nhập khẩu

Công bố 46 doanh nghiệp vi phạm chất lượng thuốc nhập khẩu

(NLĐO) - 46 doanh nghiệp dược nước ngoài tiếp tục bị áp dụng tiền kiểm do có thuốc nhập khẩu vi phạm chất lượng

Vụ "Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc": Đã rõ vi phạm, xử phạt mạnh tay phòng khám

(NLĐO) - Sở Y tế TP Huế đã tước giấy phép hoạt động của một phòng khám và đình chỉ hoạt động khám sức khỏe có thời hạn đối với 2 phòng khám.

Vụ "Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc": Đình chỉ 3 phòng khám, phạt nặng nhiều vi phạm

Ngay sau bài điều tra của Báo Người Lao Động, Sở Y tế TP Huế đã vào cuộc kiểm tra. Kết quả, 3 phòng khám bị đình chỉ hoạt động, 1 cơ sở bị thu hồi giấy phép

khám sức khỏe dịch vụ y tế vi phạm quy định quyết định xử phạt xử phạt vi phạm sở y tế vi phạm giấy phép hoạt động lĩnh vực y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo