TPHCM: Hàng loạt cá nhân, cơ sở nha khoa, chăm sóc da bị xử phạt

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt hành chính đối với các cơ sở và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh (KCB) do vi phạm các quy định pháp luật về điều kiện hành nghề, giấy phép hoạt động và quảng cáo y tế.

Nhiều cơ sở nha khoa, chăm sóc da bị xử phạt do vi phạm quy định y tế

Cụ thể, Sở Y tế xử phạt 45 triệu đồng đối với ông Nguyễn Thành Đô, điều dưỡng, do cung cấp dịch vụ KCB khi chưa có giấy phép hoạt động theo quy định.

Bà Trần Thị Huỳnh Như, nhân viên chăm sóc da thuộc Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi, bị xử phạt 35 triệu đồng vì thực hiện hoạt động KCB khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Cùng thời điểm, Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi cũng bị phạt 80 triệu đồng do cung cấp dịch vụ KCB không phép và quảng cáo dịch vụ y tế khi chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Đối với các cơ sở y tế, Chi nhánh Tân Phú, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Bắc Sài Gòn (VN Clinic) bị xử phạt 8 triệu đồng do cấp giấy khám sức khỏe khi không thực hiện đầy đủ các nội dung khám theo quy định.

Trong lĩnh vực răng hàm mặt, nhiều sai phạm cũng bị phát hiện. Ông Trần Phúc Duy và ông Phạm Đăng Phong đều là bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt lần lượt bị xử phạt 2 triệu đồng và 1 triệu đồng vì lập hồ sơ, bệnh án không đầy đủ theo mẫu quy định.

Công ty TNHH SGC Dental Center bị phạt 4 triệu đồng do niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ KCB. Đáng chú ý, Chi nhánh Công ty Cổ phần Nha khoa Thế giới Nụ cười (địa chỉ tại 92 Trần Phú, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Thủ Dầu Một, TPHCM) bị xử phạt với số tiền 183 triệu đồng. Các hành vi vi phạm bao gồm sử dụng người hành nghề chưa đăng ký hoặc không có chứng chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép và quảng cáo dịch vụ y tế không đầy đủ nội dung theo giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, Hộ kinh doanh Nha khoa Việt Quốc bị xử phạt 33 triệu đồng do nhiều vi phạm như biển hiệu không đầy đủ thông tin, ghi tên khoa phòng không đúng giấy phép, sử dụng người hành nghề không đăng ký hoặc không có chứng chỉ hành nghề.

Hộ kinh doanh The Sen SG cũng bị phạt 80 triệu đồng vì cung cấp và quảng cáo dịch vụ KCB khi chưa có giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Sở Y tế nhấn mạnh các quyết định xử phạt nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, đồng thời chấn chỉnh tình trạng hành nghề không phép, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi sử dụng các dịch vụ KCB.