TPHCM: Tập trung kiểm tra, giám sát lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực

Chiều 30-12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu tại TPHCM (Trung tâm Hội nghị 272, phường Xuân Hòa) và điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu.

Đại biểu tham dự hội nghị; Ảnh: PHAN ANH

Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cho biết trong năm 2025, công tác kiểm tra, giám sát có 8 nội dung nổi bật.

Một trong những nội dung nổi bật là tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung trọng tâm. Với tinh thần chủ động và quyết liệt, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung cao độ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Quang cảnh hội nghị chiều 30-12; Ảnh: PHAN ANH

Nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, có chuyển biến rõ rệt; kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm minh và công khai kết quả xử lý.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các địa phương, đơn vị đã thực hiện kiểm tra đối với 809 tổ chức đảng và 3.531 đảng viên; giám sát đối với 672 tổ chức đảng và 3.093 đảng viên.

Đồng thời, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng và 13 đảng viên (qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên); thi hành kỷ luật đảng đối với 26 tổ chức đảng và 257 đảng viên, phê bình nghiêm khắc đối với 4 tổ chức đảng và 10 đảng viên.

Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 2 đảng viên (kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật); giải quyết tố cáo đối với 1 đảng viên (kết quả đảng viên rút đơn, kết thúc tố cáo).

Hội nghị tổ chức trực tiếp lẫn trực tuyến; Ảnh: PHAN ANH

Các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy TPHCM đã quan tâm triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao, qua đó đã kiểm tra, giám sát 42 tổ chức đảng và 2 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 36 tổ chức đảng và 80 đảng viên (qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 21 đảng viên).

7 nội dung nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 còn lại là: Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; sắp xếp tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra các cấp; triển khai và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 249 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; triển khai thực hiện Kế hoạch 237 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo các Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương giai đoạn 2015-2025; tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát.



Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 828 tổ chức đảng (kết luận 31 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt); kiểm tra tài chính đảng đối với 1.082 tổ chức đảng và 1.742 đảng viên (kết luận 2 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt).

Xác minh kê khai tài sản, thu nhập đối với 83 cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý (kết quả đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải kiểm tra dấu hiệu vi phạm); giám sát đối với 572 tổ chức đảng và 568 đảng viên (kết luận 35 tổ chức đảng và 28 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải kiểm tra dấu hiệu vi phạm).

Giải quyết tố cáo đối với 2 tổ chức đảng và 16 đảng viên (kết quả tố cáo đúng và đúng 1 phần đối với 1 tổ chức đảng và 5 đảng viên nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật).

Thi hành kỷ luật đảng đối với 9 tổ chức đảng và 39 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 21 đảng viên; tiếp nhận và xử lý 930 đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên.

Công tác kiểm soát thu nhập cán bộ, đảng viên còn khó khăn

Bên cạnh những đặc điểm nổi bật trên, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố trong năm qua vẫn còn một số hạn chế.

Đơn cử như việc thực hiện của một số đoàn kiểm tra, giám sát còn chậm so với tiến độ đề ra; công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên thông qua việc khảo sát địa bàn, giám sát thường xuyên, thông tin, dư luận chưa thực sự chủ động và hiệu quả; công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên tại đơn vị còn khó khăn, vướng mắc...

Đặc biệt, sau giai đoạn sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra của cấp ủy ở cấp xã, phường, đặc khu hiện nay, đa số thiếu kinh nghiệm, còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ.