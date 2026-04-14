TPHCM tập trung xử lý dự án tồn đọng, nguy cơ gây lãng phí

Chiều 14-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) phát đi thông cáo báo chí phiên họp lần thứ 13.

Phiên họp thứ 13 diễn ra ngày 14-4, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo – chủ trì. Cùng dự có ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM chủ trì. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động của ban trong quý I/2026.

Đồng thời thảo luận phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo thành phố trong thời gian tới.

Theo đó, Ban Chỉ đạo nhìn nhận từ đầu năm đến nay, mặc dù khối lượng công việc được giao rất lớn, thời gian khẩn trương, tính chất phức tạp, nhưng các đơn vị trên địa bàn thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ, góp phần không nhỏ cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của cả nước.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng đi vào thực chất, đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về phòng và chống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ và xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên (cảnh cáo 4 đảng viên; khai trừ 4 đảng viên vi phạm pháp luật); Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật khai trừ đối với 5 đảng viên vi phạm pháp luật.

Nhiệm vụ thời gian tới, Ban Chỉ đạo thống nhất công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 4 nhóm việc lớn cần khẩn trương thực hiện ngay.

Cụ thể, tập trung giải quyết các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí ở địa phương; hoàn thành việc rà soát, có phương án xử lý đối với từng công trình, dự án trong quý II/2026, phấn đấu kết thúc việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong năm 2026.

Đồng thời giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ và rà soát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

Song song đó rà soát, nhận diện các khó khăn, vướng mắc, nhất là các "điểm nghẽn" về cơ chế, pháp lý trong quá trình thực hiện công tác thu hồi tài sản; phân loại các nhóm vướng mắc cốt lõi để tháo gỡ hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ tài sản để quản lý và theo dõi tiến độ xử lý đến từng cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 54 ngày 30-11-2025 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, trong đó tập trung rà soát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác này.