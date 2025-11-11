Bí thư Thành ủy TP HCM nêu 3 nguyên tắc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày 11-11, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương.

Về phía thành phố có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các phường, xã, đặc khu tại TP HCM.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM tham dự hội nghị (ẢNH: DUY PHÚ).

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM, báo cáo tổng kết.

Trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra đối với 86 tổ chức đảng và 46 đảng viên; giám sát đối với 38 tổ chức đảng và 21 đảng viên; thi hành kỷ luật đảng đối với 10 tổ chức đảng và 57 đảng viên.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM, báo cáo tổng kết (ẢNH: DUY PHÚ).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra 108 tổ chức đảng và 102 đảng viên; giám sát đối với 48 tổ chức đảng và 32 đảng viên; kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 190 đảng viên; thi hành kỷ luật đảng đối với 19 tổ chức đảng và 181 đảng viên, kiểm điểm rút kinh nghiệm 114 đảng viên.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành 1.147 cuộc thanh tra hành chính và 25.745 cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Qua công tác thanh tra hành chính, đã kiến nghị và thu hồi ngân sách nhà nước, xử lý khác về kinh tế hơn 1.389 tỉ đồng.

Công an TP HCM đã phát hiện, khởi tố 496 vụ - 865 bị can. VKSND TP HCM đã truy tố 202 vụ - 732 bị can. TAND TP HCM xét xử 117 vụ - 1.707 bị cáo. Công tác thu hồi tài sản liên quan đến các vụ án tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Hội nghị cũng lắng nghe tham luận từ nhiều cơ quan, đơn vị và một số địa phương. Ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP HCM, đề nghị trong bối cảnh hiện nay, về mặt quan điểm, phải xem chống lãng phí ngang hàng với phòng, chống tham nhũng và từ đó đưa ra các giải pháp chỉ đạo thực hiện.

Ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP HCM (ẢNH: DUY PHÚ).

Theo ông Trần Văn Bảy, trong quá trình xây dựng quy định pháp luật cần điều chỉnh, bổ sung quy định để giải quyết vướng mắc trong chống lãng phí.

Theo đó, trong lĩnh vực đất đai cần có sự tương thích giữa Luật Đất đai và Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Thực tế này ông từng kiến nghị nhiều lần, ở khía cạnh đất công thì chưa được giải quyết rõ ràng trong Luật Đất đai.

"Chính việc không tương thích giữa 2 luật này nên anh em khó khăn, lúng túng trong xử lý hồ sơ, không khéo dẫn tới vi phạm" – ông Trần Văn Bảy nói.

Quyết liệt và nêu gương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nêu một số nội dung quan trọng để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (ẢNH: DUY PHÚ).

Đầu tiên phải làm "quyết liệt", nghĩa là không lơ là, không hạ nhiệt, không có vùng cấm. Vì nếu không quyết liệt thì sẽ "sinh chuyện".

Hơn nữa, với quy mô và tốc độ phát triển của TP HCM như hiện nay, khối lượng công việc lớn và đang sắp xếp, nếu không quan tâm, khả năng "sinh chuyện" lớn hơn các nơi khác.

Tiếp theo là "phòng hơn chống". Bí thư Thành ủy TP HCM chia sẻ nhiều cán bộ khi "gặp sự cố" thường nói: "Phải chi hồi đó…". Vì vậy, nhiệm vụ sắp tới là phải phòng để càng ít người phải nói "phải chi hồi đó", thì càng tốt.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh phải quan tâm đến lãng phí, vì hậu quả là khủng khiếp, lớn hơn tham nhũng nhiều lần. Đây là vấn đề mà trước đây chưa được quan tâm đúng mức, nay cần quan tâm nhiều hơn.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh các giải pháp trong thời gian tới (ẢNH: DUY PHÚ).

Ông Trần Lưu Quang dẫn chứng câu chuyện từ cuộc gặp gỡ 74 hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn thành phố cách đây 2 ngày. Theo đó, hiệu trưởng một trường đại học nói trên địa bàn thành phố trước đây có khoảng gần 13.000 tài sản nhà, đất do nhà nước quản lý, nếu cộng thêm cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, thì án chừng con số này là 20.000, với giá trị ước tính hàng trăm tỉ USD. Tuy nhiên, nhiều trong số đó quản lý còn lỏng lẻo. Xét góc độ lãng phí, nếu quản lý không tốt, để xảy ra mất mát cũng thành lỗi, thành tội, thành khuyết điểm.

Về công việc trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo 3 nguyên tắc: phối hợp tốt; lắng nghe dân và có cơ chế riêng.

Về "phối hợp tốt", hiện việc phối hợp là điểm nghẽn ở nhiều cấp, nhiều ngành. Do đó, cần cơ chế, trách nhiệm rõ ràng và ứng xử nghiêm túc, có kỷ luật, đầy trách nhiệm.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (ẢNH: DUY PHÚ).

Về "lắng nghe dân". Phải kiên nhẫn lắng nghe và xử lý một cách trách nhiệm ý kiến của người dân. Nếu làm tốt được việc này thì sẽ làm rất tốt công tác phòng ngừa.

Thứ ba là "cơ chế riêng". Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng thành phố hoàn toàn có phương thức riêng trên cơ sở phân cấp của Trung ương và luật định cho phép.

“TP HCM có dư địa để xây dựng cơ chế riêng, ít nhất là phương thức riêng phù hợp. TP HCM từng là ngôi sao sáng của sự sáng tạo, nên phải có cách ứng xử và giải quyết vấn đề thật sự trách nhiệm” - ông Trần Lưu Quang nói.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TP HCM cũng gợi ý việc đến học tập cách làm hay của các địa phương khác. Học và cải biên, áp dụng cho thành phố, có thể mang lại hiệu quả.

Nhấn mạnh vai trò nêu gương của đội ngũ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định chỉ khi những người làm công tác này trong sạch, gương mẫu thì mới tạo được niềm tin và hiệu quả thực chất.