Thời sự Chính trị

TPHCM - Tây Ninh: Từ “vùng đệm” chiến lược đến liên kết phát triển bền vững

PHAN ANH

(NLĐO) - Từ “vùng đệm” chiến lược thời kháng chiến, TPHCM và Tây Ninh hôm nay gắn bó son sắt, đẩy mạnh liên kết phát triển toàn diện, bền vững

Ngày 11-2, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến thăm, chúc Tết Bính Ngọ 2026.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đến thăm, chúc Tết TPHCM do ông Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - làm Trưởng đoàn.

TPHCM - Tây Ninh: Từ “vùng đệm” chiến lược đến liên kết phát triển bền vững - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Ảnh: PHAN ANH

Đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chia sẻ 2 tỉnh Tây Ninh và Long An trước đây luôn nhận được những tình cảm và sự hỗ trợ đặc biệt từ TPHCM. 

Đánh giá tỉnh Tây Ninh hiện nay muốn phát triển không thể tách rời TPHCM, ông Nguyễn Văn Quyết mong muốn TPHCM tiếp tục quan tâm, hỗ trợ; tăng cường hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,  bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

TPHCM - Tây Ninh: Từ “vùng đệm” chiến lược đến liên kết phát triển bền vững - Ảnh 3.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, tặng quà Tết đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ảnh: PHAN ANH

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc làm tốt công tác biên giới, bảo vệ lãnh thổ, giữ vững an ninh cho khu vực, trong đó có địa bàn TPHCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn đoàn đến thăm và chúc Tết và chuyển lời thăm hỏi, chúc Tết của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

TPHCM - Tây Ninh: Từ “vùng đệm” chiến lược đến liên kết phát triển bền vững - Ảnh 4.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đến thăm, chúc Tết TPHCM; Ảnh: PHAN ANH

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định mối quan hệ giữa 2 địa phương là sự gắn bó son sắt và thủy chung. Ông nhắc nhớ trong thời kỳ kháng chiến, tỉnh Tây Ninh cũ, Long An cũ đóng vai trò là "vùng đệm" quan trọng và là những địa bàn chiến lược bao phủ khu vực Tây Bắc, Tây Nam và cả phía Nam của khu Sài Gòn - Gia Định.

TPHCM - Tây Ninh: Từ “vùng đệm” chiến lược đến liên kết phát triển bền vững - Ảnh 5.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đến thăm, chúc Tết TPHCM; Ảnh: PHAN ANH

Lãnh đạo TPHCM khẳng định bước sang giai đoạn phát triển mới, tỉnh Tây Ninh và TPHCM tiếp tục hợp tác toàn diện để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại. Trong đó đẩy mạnh kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ; kết nối giao thông gắn với phát triển kinh tế du lịch.

Hai địa phương hợp tác chặt chẽ trong việc khai thác các lưu vực sông, điều tiết nước đồng bộ để chống triều cường, chống ngập. Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực môi trường, xử lý rác thải.

Nhấn mạnh tinh thần TPHCM luôn "Vì cả nước, cùng cả nước", ông Nguyễn Phước Lộc thông tin những ngày qua, TPHCM đã tổ chức nhiều đoàn công tác do các Thường trực Thành ủy TPHCM đi thăm, chúc Tết ở các tỉnh bạn. Trong đó tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo Tết ở tỉnh Tây Ninh.

Toàn cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM

Toàn cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đã chúc Tết, tặng quà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM và gia đình chính sách, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

(NLĐO) - Đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ.

Kiến tạo một quê hương Tây Ninh mới đáng đến và đáng sống

(NLĐO) - Đây là mùa xuân đầu tiên Tây Ninh và Long An trước đây chính thức về chung một nhà, mở ra một chương mới đầy kỳ vọng

