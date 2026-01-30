HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM thành lập trung tâm quản lý giao thông, hạ tầng mới

Ngọc Quý

(NLĐO) - UBND TPHCM quyết định hợp nhất 4 trung tâm hạ tầng để thành lập Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM, trực thuộc Sở Xây dựng.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định hợp nhất 4 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) để thành lập Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM, trực thuộc Sở Xây dựng.

TPHCM thành lập trung tâm quản lý giao thông, hạ tầng mới - Ảnh 1.

Lễ thông xe dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 do Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ làm chủ đầu tư tại TPHCM

Việc hợp nhất được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập và các kết luận, kế hoạch sắp xếp tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước theo chủ trương tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

TIN LIÊN QUAN

Theo quyết định, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM có chức năng quản lý khai thác, vận hành và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý, vận hành các hệ thống chiếu sáng đô thị, thoát nước, kiểm soát triều, thu gom và xử lý nước thải, xử lý bùn thải, công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn được giao. 

Đồng thời, trung tâm làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công, vốn chi thường xuyên và các nguồn vốn hợp pháp khác; thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định, cũng như cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng.

Trung tâm có tên giao dịch tiếng Anh là Transport and Infrastructure Management Center Ho Chi Minh City (TIMC), với 7 cơ sở làm việc đặt tại các khu vực trên địa bàn TPHCM, trong đó có các trụ sở tại các phường, xã: Phước Long, Thới An, Bến Thành, Phú Nhuận, Thủ Đức, Long Điền và Tam Long.

Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Giám đốc Sở Xây dựng được giao chỉ đạo sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhân sự; ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm; đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ sau khi tổ chức lại.

Tin liên quan

Xe buýt TPHCM đang “xanh hóa”: Hơn 46% chạy điện và CNG

Xe buýt TPHCM đang “xanh hóa”: Hơn 46% chạy điện và CNG

(NLĐO) - TPHCM có 2.319 xe buýt hoạt động, trong đó có 627 xe buýt điện và 449 xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG.

TPHCM: Dự án cư xá Thanh Đa có diễn biến mới trong chiều nay

(NLĐO) - Sau nhiều năm được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án xây dựng cụm 8 chung cư lô số, cư xá Thanh Đa vẫn chưa triển khai.

Tết nghĩa tình giữa phố thị: Ngày hội Tết Việt ở phường Phú Nhuận, TPHCM

(NLĐO) - Những ngày giáp Tết, Ngày hội Tết Việt ở phường Phú Nhuận, TPHCM, mang đến không khí xuân rộn ràng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng

TPHCM hạ tầng giao thông hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo