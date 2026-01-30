TPHCM thành lập trung tâm quản lý giao thông, hạ tầng mới

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định hợp nhất 4 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) để thành lập Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM, trực thuộc Sở Xây dựng.

Lễ thông xe dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 do Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ làm chủ đầu tư tại TPHCM

Việc hợp nhất được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập và các kết luận, kế hoạch sắp xếp tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước theo chủ trương tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo quyết định, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM có chức năng quản lý khai thác, vận hành và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý, vận hành các hệ thống chiếu sáng đô thị, thoát nước, kiểm soát triều, thu gom và xử lý nước thải, xử lý bùn thải, công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn được giao.

Đồng thời, trung tâm làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công, vốn chi thường xuyên và các nguồn vốn hợp pháp khác; thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định, cũng như cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng.

Trung tâm có tên giao dịch tiếng Anh là Transport and Infrastructure Management Center Ho Chi Minh City (TIMC), với 7 cơ sở làm việc đặt tại các khu vực trên địa bàn TPHCM, trong đó có các trụ sở tại các phường, xã: Phước Long, Thới An, Bến Thành, Phú Nhuận, Thủ Đức, Long Điền và Tam Long.

Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Giám đốc Sở Xây dựng được giao chỉ đạo sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhân sự; ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm; đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ sau khi tổ chức lại.