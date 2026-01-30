Xe buýt TPHCM đang “xanh hóa”: Hơn 46% chạy điện và CNG

Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo giữa kỳ kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030.
Taxi điện "áp đảo"
Theo đó, sau 5 năm triển khai thực hiện, thành phố đã đạt được kết quả rõ nét trong việc chuyển đổi phương tiện vận tải theo hướng thân thiện môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng.
Cụ thể, tổng số phương tiện xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố là 2.319 xe. Trong đó, 627 xe buýt điện đang khai thác trên 47 tuyến, 449 xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG đang khai thác trên 18 tuyến chiếm tỉ lệ 46,4%.
Hệ thống hạ tầng phục vụ phương tiện thân thiện môi trường từng bước được hình thành, bao gồm 5 trạm sạc xe buýt điện với 56 trụ sạc; 4 trạm nạp khí CNG phục vụ hoạt động xe buýt.
Bên cạnh đó, lĩnh vực vận tải hành khách bằng taxi ghi nhận mức độ chuyển đổi xanh cao. Toàn thành phố có gần 18.000 xe taxi, trong đó tỉ lệ taxi điện chiếm trên 90% tại khu vực TPHCM (cũ), 78% tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và 91% tại khu vực Bình Dương (cũ).
Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng, góp phần giảm sử dụng phương tiện cá nhân và phát thải trong giao thông đô thị.
Đến năm 2025, khối lượng vận tải hành khách công cộng đạt khoảng 576,8 triệu lượt hành khách.
Trong đó, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đạt 96,9 triệu lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ;
Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đạt 18,3 triệu lượt hành khách, đạt 128,8% kế hoạch.
Giảm phát thải trong khâu phân phối
Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và phân phối, thành phố tiếp tục định hướng chuyển dịch cơ cấu vận tải theo hướng tăng tỉ trọng vận tải khối lượng lớn, tiết kiệm năng lượng.
Cụ thể, khuyến khích phát triển vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, vận tải ven biển và đường sắt. Tăng cường kết nối giữa các loại hình vận tải, gắn hoạt động vận tải với phát triển hệ thống logistics và phân phối bền vững.
Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Cụ thể, ứng dụng vé điện tử, thanh toán không tiền mặt trên 101/108 tuyến xe buýt có trợ giá.
TPHCM đã xây dựng và hoàn thiện các đề án, kế hoạch kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, định hướng áp dụng công nghệ xử lý khí thải và chuyển đổi nhiên liệu trong thời gian tới.
Ưu tiên triển khai các giải pháp chuyển đổi nhiên liệu sạch trong vận tải hành khách công cộng, làm cơ sở nhân rộng sang các loại hình vận tải khác.
Bình luận (0)