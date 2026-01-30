HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Xe buýt TPHCM đang “xanh hóa”: Hơn 46% chạy điện và CNG

QUỐC ANH

(NLĐO) - TPHCM có 2.319 xe buýt hoạt động, trong đó có 627 xe buýt điện và 449 xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG.

Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo giữa kỳ kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030.

Taxi điện "áp đảo"

Theo đó, sau 5 năm triển khai thực hiện, thành phố đã đạt được kết quả rõ nét trong việc chuyển đổi phương tiện vận tải theo hướng thân thiện môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng.

- Ảnh 1.

Tỉ lệ phương tiện sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường (điện, CNG) đạt 46,4% tổng số xe buýt.

Cụ thể, tổng số phương tiện xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố là 2.319 xe. Trong đó, 627 xe buýt điện đang khai thác trên 47 tuyến, 449 xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG đang khai thác trên 18 tuyến chiếm tỉ lệ 46,4%.

Hệ thống hạ tầng phục vụ phương tiện thân thiện môi trường từng bước được hình thành, bao gồm 5 trạm sạc xe buýt điện với 56 trụ sạc; 4 trạm nạp khí CNG phục vụ hoạt động xe buýt.

Bên cạnh đó, lĩnh vực vận tải hành khách bằng taxi ghi nhận mức độ chuyển đổi xanh cao. Toàn thành phố có gần 18.000 xe taxi, trong đó tỉ lệ taxi điện chiếm trên 90% tại khu vực TPHCM (cũ), 78% tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và 91% tại khu vực Bình Dương (cũ).

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng, góp phần giảm sử dụng phương tiện cá nhân và phát thải trong giao thông đô thị.

Đến năm 2025, khối lượng vận tải hành khách công cộng đạt khoảng 576,8 triệu lượt hành khách.

Trong đó, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đạt 96,9 triệu lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ;

Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đạt 18,3 triệu lượt hành khách, đạt 128,8% kế hoạch.

- Ảnh 3.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên ghi nhận lượng khách lớn.

Giảm phát thải trong khâu phân phối

Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và phân phối, thành phố tiếp tục định hướng chuyển dịch cơ cấu vận tải theo hướng tăng tỉ trọng vận tải khối lượng lớn, tiết kiệm năng lượng.

- Ảnh 4.

Trạm sạc xe điện khu vực Công viên 23 tháng 9.

Cụ thể, khuyến khích phát triển vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, vận tải ven biển và đường sắt. Tăng cường kết nối giữa các loại hình vận tải, gắn hoạt động vận tải với phát triển hệ thống logistics và phân phối bền vững. 

Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Cụ thể, ứng dụng vé điện tử, thanh toán không tiền mặt trên 101/108 tuyến xe buýt có trợ giá.

TPHCM đã xây dựng và hoàn thiện các đề án, kế hoạch kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, định hướng áp dụng công nghệ xử lý khí thải và chuyển đổi nhiên liệu trong thời gian tới.

Ưu tiên triển khai các giải pháp chuyển đổi nhiên liệu sạch trong vận tải hành khách công cộng, làm cơ sở nhân rộng sang các loại hình vận tải khác.


Tin liên quan

TPHCM lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè

TPHCM lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM dự kiến công bố các tuyến đường, vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè trong tháng này.

TPHCM: Cử tri băn khoăn khi sử dụng xe máy điện

(NLĐO) - Cử tri lo lắng về chi phí vận hành xe máy điện khi mùa mưa ngập nước, dễ hư pin. Trời nắng cũng dễ hư pin. Ngoài ra, điểm sạc pin cũng hạn chế.

TP HCM phân vùng hạn chế xe máy chạy xăng

Cần có các giải pháp, chính sách phù hợp dành cho người nghèo, cận nghèo, tầng lớp trung lưu

giao thông đô thị xe buýt điện taxi xanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo