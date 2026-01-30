TPHCM thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc

Hợp nhất 3 đơn vị

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

UBND TPHCM quyết định thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị.

Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TPHCM, Trung tâm Thông tin Quy hoạch TPHCM, Ban Quản lý xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch TPHCM trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về tổ chức, biên chế và công tác.

Hoạt động đa chức năng

Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc về nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ mới, chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, xây dựng, nhà ở và phát triển đô thị (quản lý và vận hành đô thị).

Tham mưu công tác quản lý dự án trong lĩnh vực kiến trúc, nhà ở; công tác bảo tồn cảnh quan, công trình kiến trúc, không gian văn hóa - lịch sử trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, trung tâm tư vấn cung cấp thông tin quy hoạch, bản đồ được duyệt, tổ chức công bố công khai thông tin quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn thành phố; quản lý, vận hành Tòa nhà Triển lãm quy hoạch Thành phố.

Đồng thời, trung tâm thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc - xây dựng và các dịch vụ khác trong chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; hợp tác trong và ngoài nước thực hiện các công tác trong lĩnh vực chuyên môn và chức năng nhiệm vụ được giao…

Các đơn vị trước hợp nhất thực hiện công tác bàn giao tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản,... cho Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc hoàn thành chậm nhất trong 90 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.