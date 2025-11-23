TPHCM: Thay đổi địa chỉ Đội CSGT đường thủy khu vực Bình Dương

Ngày 23-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM thông báo về việc thay đổi địa chỉ của Đội Cảnh sát giao thông đường thủy.

Trụ sở mới của Đội Cảnh sát giao thông đường thủy

Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy sẽ được chuyển từ địa chỉ đường Phan Bội Châu, khu phố 6, phường Thủ Dầu Một, TP HCM qua tổ 16, khu phố Điều Hòa, phường Tân Uyên, TP HCM.

Địa chỉ này trước là trụ sở của Công an xã Bạch Đằng, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ.

Thời gian chính thức hoạt động tại trụ mới của Đội Cảnh sát giao thông đường thủy bắt đầu từ ngày 24-11.

Sau sáp nhập, tại khu vực Bình Dương cũ còn có Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 13, hiện có trụ sở tại phường Bến Cát, TP HCM; Đội Cảnh sát giao thông số 1 (đường ĐH 415, ấp suối Sâu, xã Bắc Tân Uyên, TP HCM) và Đội Cảnh sát giao thông đường thủy.