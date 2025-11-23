TPHCM: Thay đổi địa chỉ Đội CSGT đường thủy khu vực Bình Dương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

TPHCM: Thay đổi địa chỉ Đội CSGT đường thủy khu vực Bình Dương

Thanh Thảo

(NLĐO) - Địa chỉ này trước là trụ sở của Công an xã Bạch Đằng, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ

Ngày 23-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM thông báo về việc thay đổi địa chỉ của Đội Cảnh sát giao thông đường thủy.

img

Trụ sở mới của Đội Cảnh sát giao thông đường thủy 

Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy sẽ được chuyển từ địa chỉ đường Phan Bội Châu, khu phố 6, phường Thủ Dầu Một, TP HCM qua tổ 16, khu phố Điều Hòa, phường Tân Uyên, TP HCM.

Địa chỉ này trước là trụ sở của Công an xã Bạch Đằng, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ.

Thời gian chính thức hoạt động tại trụ mới của Đội Cảnh sát giao thông đường thủy bắt đầu từ ngày 24-11.

Sau sáp nhập, tại khu vực Bình Dương cũ còn có Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 13, hiện có trụ sở tại phường Bến Cát, TP HCM; Đội Cảnh sát giao thông số 1 (đường ĐH 415, ấp suối Sâu, xã Bắc Tân Uyên, TP HCM) và Đội Cảnh sát giao thông đường thủy.

Tin liên quan

Trộm phao tiêu đường thủy tung hoành ở miền Tây

Trộm phao tiêu đường thủy tung hoành ở miền Tây

Tại đồng bằng sông Cửu Long, vận chuyển bằng đường thủy giữ vai trò quan trọng. Những hệ thống thiết bị hàng hải dùng hướng dẫn tàu thuyền gần đây đã bị lấy cắp, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông

Cảnh sát giao thông TP HCM lưu ý các hành vi bị cấm trên đường thủy nội địa

(NLĐO) - Cảnh sát giao thông đường thuỷ đã thực hiện tốt chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Tăng cường kiểm trao giao thông đường thủy

Từ vụ tàu du lịch ở An Giang tông vào phà chở khách trên sông Tiền khiến 3 người thương vong, các ngành chức năng ở ĐBSCL đang tập trung nhiều giải pháp để chấn chỉnh tình trạng vi phạm an toàn giao thông đường thủy

tỉnh Bình Dương cảnh sát giao thông giao thông đường thủy công an xã đường thủy nội địa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo