Bạn đọc

Cảnh sát giao thông TP HCM lưu ý các hành vi bị cấm trên đường thủy nội địa

Thanh Thảo

(NLĐO) - Cảnh sát giao thông đường thuỷ đã thực hiện tốt chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Ngày 19-8, Đội Cảnh sát đường thủy số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy và phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn Khu vực 1, TP HCM.

Cảnh sát giao thông TP HCM lưu ý các hành vi bị cấm trên đường thủy nội địa- Ảnh 1.

Thượng tá Trần Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, thượng tá Trần Quốc Dũng, Phó Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM, cho biết việc tổ chức hoạt động này với mục tiêu thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật.

Đồng thời, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân, doanh nghiệp khi tham gia giao thông đường thuỷ, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông đường thuỷ, kiềm chế tai nạn giao thông, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Cảnh sát giao thông TP HCM lưu ý các hành vi bị cấm trên đường thủy nội địa- Ảnh 2.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tích cực tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy

"Thông qua hội nghị tuyên truyền, tôi mong muốn nhân dân sẽ được hiểu thêm những quy định của pháp luật, từ đó nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật và phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên đường thuỷ nội địa, nhằm hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát đường thuỷ thực hiện tốt chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy và phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên đường thuỷ"- thượng tá Trần Quốc Dũng nhấn mạnh.

Tại đây, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3 cũng đã thông tin về các hành vi cấm trên đường thủy nội địa như hành vi khai thác; làm nhà nổi trái phép; nuôi trồng thủy sản...


Dịp này, gần 100 doanh nghiệp đã ký cam kết chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông đường thủy.

Đội Cảnh sát đường thủy số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM quản lý liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường thủy tại khu vực 1- TP HCM (toàn bộ tỉnh Bình Dương cũ).

