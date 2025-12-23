TPHCM thay đổi lộ trình hàng loạt tuyến xe buýt từ ngày 1-1-2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

TPHCM thay đổi lộ trình hàng loạt tuyến xe buýt từ ngày 1-1-2026

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM điều chỉnh loạt tuyến xe buýt kết nối metro số 1 và các trường đại học, nhằm nâng cao hiệu quả vận tải hành khách công cộng.

Từ ngày 1-1-2026, TPHCM sẽ điều chỉnh lộ trình hàng loạt tuyến xe buýt có trợ giá nhằm tăng cường kết nối với metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tại các trường đại học dọc các trục giao thông lớn.

- Ảnh 1.

Tuyến xe buýt 167 được điều chỉnh điểm đầu tuyến về Trường Đại học Công nghệ TPHCM - Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (thuộc Sở Xây dựng) cho biết việc điều chỉnh này được triển khai trên cơ sở metro số 1 đã chính thức vận hành từ cuối năm 2024. Trước đó, thành phố đã mở mới 17 tuyến xe buýt kết nối các nhà ga metro, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận giao thông công cộng cho người dân khu vực lân cận.

- Ảnh 2.

Lộ trình tuyến xe buýt số 159 sau khi điều chỉnh - Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng

Cụ thể, từ ngày 1-1-2026, tuyến xe buýt số 159 (Chung cư Ngô Tất Tố – Ngã tư Hàng Xanh) sẽ được điều chỉnh lộ trình theo hướng kết nối trực tiếp các ga metro Văn Thánh và Tân Cảng. Hành trình mới của tuyến đi qua các hẻm và trục đường Điện Biên Phủ, khu vực chân cầu Sài Gòn, với cự ly 7 km, thời gian hành trình khoảng 20 phút/chuyến. 

Tuyến hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ hằng ngày, được kỳ vọng phục vụ hiệu quả cư dân, người lao động và sinh viên tại nhiều trường đại học trên trục Điện Biên Phủ.

- Ảnh 3.

Lộ trình tuyến xe buýt 162 sau khi được điều chỉnh - Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng

Cùng thời điểm, tuyến xe buýt số 162 (Chung cư Man Thiện – Trường THCS Hoa Lư) cũng được điều chỉnh. Theo đó, điểm đầu tuyến được chuyển về ga Thủ Đức (đường Hàn Thuyên, phường Thủ Đức) và điểm cuối tại bến xe buýt ga Bình Thái, giúp tăng khả năng kết nối với metro số 1 khu vực phía Đông thành phố.

Tuyến xe buýt số 155 (Ga Bến Thành – Nhà hát TP) cũng được điều chỉnh lộ trình, tiếp tục đảm nhận vai trò kết nối khu trung tâm với các tuyến đường lớn như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành, Hàm Nghi, Lê Lợi…, tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận ga Bến Thành – đầu mối quan trọng của hệ thống metro.

Trước đó, từ ngày 22-12-2025, tuyến xe buýt số 50 (Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia) đã được điều chỉnh lộ trình đi qua khuôn viên cơ sở 2 Trường Đại học Bách Khoa, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của sinh viên. 

Tuyến có cự ly 26 km, thời gian hành trình khoảng 65 phút/chuyến, hoạt động từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30, với mức giá vé ưu đãi cho học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, tuyến xe buýt số 167 (Trường Đại học Nông Lâm – Khu chế xuất Linh Trung 1) cũng được điều chỉnh điểm đầu – cuối tuyến về Trường Đại học Công nghệ TPHCM tại Khu Công nghệ cao, đồng thời cập nhật lại toàn bộ hành trình lượt đi và lượt về để kết nối hiệu quả với ga Khu Công nghệ cao và các trường đại học trong khu vực. 

Tuyến có cự ly 13,5 km, thời gian hành trình khoảng 55 phút/chuyến, hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Tin liên quan

Trạm chờ xe buýt đã thông thoáng

Trạm chờ xe buýt đã thông thoáng

Báo Người Lao Động số ra ngày 17-12-2025 phản ánh trạm chờ xe buýt trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận, TP HCM) bị chiếm dụng làm nơi đậu ô tô.

Cảnh sát truy tìm đối tượng hành hung dã man tài xế xe buýt

(NLĐO) - Công an TP Hà Nội đang tiến hành truy tìm Phan Xuân Phúc, đối tượng trong nhóm đi ô tô con đã hành hung dã man tài xế xe buýt.

Trạm chờ xe buýt bị chiếm dụng

Trạm chờ xe buýt trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận, TP HCM) bị chiếm dụng làm nơi đậu ô tô (ảnh).

vận tải hành khách Trường đại học giao thông công cộng tuyến xe buýt vận tải hành khách công cộng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo