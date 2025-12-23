TPHCM thay đổi lộ trình hàng loạt tuyến xe buýt từ ngày 1-1-2026

Từ ngày 1-1-2026, TPHCM sẽ điều chỉnh lộ trình hàng loạt tuyến xe buýt có trợ giá nhằm tăng cường kết nối với metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tại các trường đại học dọc các trục giao thông lớn.

Tuyến xe buýt 167 được điều chỉnh điểm đầu tuyến về Trường Đại học Công nghệ TPHCM - Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (thuộc Sở Xây dựng) cho biết việc điều chỉnh này được triển khai trên cơ sở metro số 1 đã chính thức vận hành từ cuối năm 2024. Trước đó, thành phố đã mở mới 17 tuyến xe buýt kết nối các nhà ga metro, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận giao thông công cộng cho người dân khu vực lân cận.

Lộ trình tuyến xe buýt số 159 sau khi điều chỉnh - Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng

Cụ thể, từ ngày 1-1-2026, tuyến xe buýt số 159 (Chung cư Ngô Tất Tố – Ngã tư Hàng Xanh) sẽ được điều chỉnh lộ trình theo hướng kết nối trực tiếp các ga metro Văn Thánh và Tân Cảng. Hành trình mới của tuyến đi qua các hẻm và trục đường Điện Biên Phủ, khu vực chân cầu Sài Gòn, với cự ly 7 km, thời gian hành trình khoảng 20 phút/chuyến.

Tuyến hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ hằng ngày, được kỳ vọng phục vụ hiệu quả cư dân, người lao động và sinh viên tại nhiều trường đại học trên trục Điện Biên Phủ.

Lộ trình tuyến xe buýt 162 sau khi được điều chỉnh - Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng

Cùng thời điểm, tuyến xe buýt số 162 (Chung cư Man Thiện – Trường THCS Hoa Lư) cũng được điều chỉnh. Theo đó, điểm đầu tuyến được chuyển về ga Thủ Đức (đường Hàn Thuyên, phường Thủ Đức) và điểm cuối tại bến xe buýt ga Bình Thái, giúp tăng khả năng kết nối với metro số 1 khu vực phía Đông thành phố.

Tuyến xe buýt số 155 (Ga Bến Thành – Nhà hát TP) cũng được điều chỉnh lộ trình, tiếp tục đảm nhận vai trò kết nối khu trung tâm với các tuyến đường lớn như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành, Hàm Nghi, Lê Lợi…, tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận ga Bến Thành – đầu mối quan trọng của hệ thống metro.

Trước đó, từ ngày 22-12-2025, tuyến xe buýt số 50 (Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia) đã được điều chỉnh lộ trình đi qua khuôn viên cơ sở 2 Trường Đại học Bách Khoa, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của sinh viên.

Tuyến có cự ly 26 km, thời gian hành trình khoảng 65 phút/chuyến, hoạt động từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30, với mức giá vé ưu đãi cho học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, tuyến xe buýt số 167 (Trường Đại học Nông Lâm – Khu chế xuất Linh Trung 1) cũng được điều chỉnh điểm đầu – cuối tuyến về Trường Đại học Công nghệ TPHCM tại Khu Công nghệ cao, đồng thời cập nhật lại toàn bộ hành trình lượt đi và lượt về để kết nối hiệu quả với ga Khu Công nghệ cao và các trường đại học trong khu vực.

Tuyến có cự ly 13,5 km, thời gian hành trình khoảng 55 phút/chuyến, hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ hằng ngày.