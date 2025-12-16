TPHCM: Vận hành bến xe buýt 70 tỉ đồng

Ngày 16-12, TPHCM chính thức công bố đưa vào hoạt động Bến xe buýt Lê Minh Xuân, xã Bình Lợi.

Bến xe buýt Lê Minh Xuân vận hành ngày 16-12.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, cho biết Bến xe buýt Lê Minh Xuân được khởi công năm 2023 và hoàn thành trong năm 2025.

Bến xe buýt Lê Minh Xuân rộng 14.000 m2, được đầu tư đồng bộ nhiều công trình phụ trợ.

Bến xe có tổng diện tích gần 14.000 m2, tổng mức đầu tư gần 70 tỉ đồng, được xây dựng trên khu đất tiếp giáp đường Võ Hữu Lợi, đối diện cầu Cống 4 Kênh B, xã Bình Lợi, TPHCM.

Công trình có khả năng tiếp nhận 51 xe buýt cùng thời điểm, góp phần giải quyết nhu cầu đậu xe buýt tại khu vực phía Tây thành phố.

Bến xe buýt Lê Minh Xuân góp phần từng bước hình thành điểm trung chuyển hành khách phía Tây TPHCM.

Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ như: bãi đỗ xe, hệ thống đường nội bộ, khu vực chờ đón - trả khách, khối nhà quản lý - điều hành, phòng chờ hành khách, khu bán vé, căn tin…

Theo ông Dũng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đang được giao quản lý, sử dụng 21 bến bãi theo quy hoạch để phục vụ hoạt động xe buýt, gồm 19 bến hiện hữu và 2 bến xe buýt mới được đầu tư, đưa vào khai thác trong năm 2025.

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM.

Với quy mô này, hệ thống bến bãi mới đáp ứng khoảng 65% nhu cầu lưu đậu phương tiện, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trong các giai đoạn tiếp theo.

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết bến xe buýt Lê Minh Xuân là giải pháp cụ thể nhằm triển khai đề án phát triển vận tải hành khách công cộng gắn với hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TPHCM.

Trong giai đoạn trước mắt, thành phố tổ chức kết nối các tuyến xe buýt số 22, 61 và 73 về hoạt động tại Bến xe buýt Lê Minh Xuân để hình thành điểm đầu - cuối ổn định.

"Các tuyến này đang khai thác phương tiện có sức chứa từ 40-55 chỗ, với khoảng 38 xe hoạt động mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và người lao động tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân và khu vực lân cận" - ông Đường nói.

Thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh mạng lưới tuyến, nghiên cứu bổ sung các tuyến kết nối, từng bước hình thành điểm trung chuyển hành khách phía Tây TPHCM.