Sức khỏe

TPHCM: Thêm bệnh nhân nhập viện vì nghi ngộ độc bánh mì

Hải Yến

(NLĐO) - Liên quan vụ nghi ngộ độc bánh mì A.C trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TPHCM, cơ sở y tế tiếp nhận thêm 5 bệnh nhân đến khám

Ngày 2-3, Sở Y tế TPHCM cho biết tính đến 13 giờ cùng ngày, ngành y tế ghi nhận tổng cộng 22 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn sau khi sử dụng thực phẩm tại tiệm bánh mì A.C trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TPHCM

Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở TPHCM thêm bệnh nhân nhập viện - Ảnh 1.

Bệnh nhân nghi ngộ độc bánh mì điều trị tại Bệnh viện Quân y 175

Theo Sở Y tế, trong số các ca nhập viện, bệnh nhân được tiếp nhận và điều trị tại nhiều cơ sở y tế, gồm: 12 ca tại Bệnh viện Quân y 175, 8 ca tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 1 ca tại Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây1 ca tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện khẩn trương rà soát công tác tiếp nhận, thu dung và điều trị các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến địa chỉ nêu trên. Các đơn vị được yêu cầu thực hiện phân loại, xử trí người bệnh theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm do Sở Y tế ban hành.

Đồng thời, các bệnh viện phải thực hiện chế độ báo cáo nhanh về Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), bao gồm số ca tiếp nhận, tình trạng nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và các biến chứng (nếu có), nhằm kịp thời điều phối, thống nhất hướng điều trị.

Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.

Trước đó, ngày 27-2, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tại Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận 6 trường hợp nhập viện cấp cứu rải rác từ 7 giờ 30 đến 16 giờ cùng ngày với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.


Tin liên quan

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 6 ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 6 ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

(NLĐO) - Các bệnh nhân nhập viện cấp cứu thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó có một trường hợp là Việt kiều về nước thăm thân.

Sở Y tế Thanh Hóa thông tin chính chức vụ ngộ độc do ăn trứng cá phúc lộc thọ

(NLĐO)- Sau khi có công văn chỉ đạo, Sở Y tế Thanh Hóa đã vào cuộc và có báo cáo chính thức về vụ việc ngộ độc do ăn trứng cá ngày Tết

13 người ngộ độc do ăn trứng cá rồng là không chính xác

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo xác minh thông tin 13 người ngộ độc do ăn trứng cá rồng và khẳng định thông tin trên là không chính xác

ngộ độc thực phẩm nhập viện cấp cứu sở y tế ngành y tế Nghi ngộ độc thực phẩm ngộ độc bánh mì nghi ngộ độc bánh mì
