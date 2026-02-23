HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Sở Y tế Thanh Hóa thông tin chính chức vụ ngộ độc do ăn trứng cá phúc lộc thọ

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau khi có công văn chỉ đạo, Sở Y tế Thanh Hóa đã vào cuộc và có báo cáo chính thức về vụ việc ngộ độc do ăn trứng cá ngày Tết

Ngày 23-2, tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết đơn vị đã có thông tin chính thức gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng và thịt cá (nghi trứng cá rồng) xảy ra tại một gia đình ở xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa, ngày mùng 3 Tết.

Sở Y tế Thanh Hóa thông tin chính chức vụ ngộ độc do ăn trứng cá phúc lộc thọ - Ảnh 1.

Cá phúc lộc thọ (còn gọi là cá sấu hỏa tiễn) được người dân chế biến làm thực phẩm khiến 10 người ở Thanh Hóa bị ngộ độc

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, sau khi vào cuộc xác minh xác định, khoảng 11 giờ 30 ngày 19-2 (mùng 3 Tết), gia đình ông Q.V.H. (ngụ thôn Kim Thủy, xã Ngọc Liên) tổ chức ăn Tết tại gia đình. Tổng cộng có 18 người tham gia bữa ăn.

Trong mâm cơm có các món lẩu thịt trâu, thịt gà, cá phúc lộc thọ, nem và giò. Đồ uống có rượu trắng, rượu ngâm táo mèo do gia đình tự nấu và ngâm ủ.

Đến 18 giờ cùng ngày, 3 trong số 18 người tham gia bữa ăn xuất hiện triệu chứng đau bụng từng cơn quanh rốn, nôn liên tục, tức ngực, đau đầu, chóng mặt nên được người thân đưa đến Trạm Y tế Ngọc Sơn (xã Ngọc Liên) thăm khám, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc điều trị.

Tiếp đó, khoảng 19 giờ cùng ngày, có thêm 7 người xuất hiện các triệu chứng tương tự và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Kết quả xét nghiệm, thăm khám và chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc xác định, các bệnh nhân trên bị nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn không xác định (trứng cá phúc lộc thọ), nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn không xác định.

Các bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp kháng sinh đường ruột, bù nước và điện giải, siêu âm ổ bụng, chụp X-quang tim, phổi, điện tim và làm xét nghiệm tế bào sinh hóa, nước tiểu. Đến 10 giờ 30 ngày 20-2, tất cả 10 bệnh nhân sức khỏe ổn định và được cho xuất viện.

Trước đó, ngày 20-2 (mùng 4 Tết), trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng một gia đình tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị sau khi ăn trứng cá rồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã chỉ đạo vào cuộc và xác định, thông tin về nguyên nhân xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm là không chính xác, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong dư luận. Công an xác định những người bị ngộ độc do ăn trứng cá phúc lộc thọ (cá sấu hỏa tiễn).

Cá phúc lộc thọ (hay còn gọi là cá sấu hỏa tiễn) là loài cá nước ngọt, có nguồn gốc và phân bố chủ yếu tại vùng Bắc Mỹ và được du nhập về Việt Nam để nuôi làm cảnh. Thịt cá rất thơm ngon, bổ dưỡng và có thể sử dụng trong chế biến thực phẩm; tuy nhiên gan và trứng cá lại rất độc nên không được sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Nghi ăn trứng cá rồng, 13 người ngộ độc nhập viện

Nghi ăn trứng cá rồng, 13 người ngộ độc nhập viện

(NLĐO) - 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc do ăn trứng cá rồng. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra.

Hai người nghi ngộ độc sau khi ăn cá nóc

(NLĐO) - Hai người ở Quảng Ninh nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc sau khi ăn cá nóc, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý và tăng cường cảnh báo.

Ăn sò, ốc, sam, nhiều người nghi ngộ độc phải cấp cứu

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị Cà Mau khẩn trương điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc sau ăn hải sản khiến nhiều người nhập viện.

