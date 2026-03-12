Theo Sở GD-ĐT TPHCM, chương trình giáo dục mầm non mới được xây dựng trên quan điểm cốt lõi là lấy trẻ làm trung tâm, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện, tiếp cận xu thế giáo dục tiên tiến. Chương trình chú trọng 4 phẩm chất cốt lõi: Yêu thương, tôn trọng, trung thực và trách nhiệm; cùng 5 năng lực nền tảng: Giao tiếp, hợp tác, thích ứng, tự lực và giải quyết vấn đề.

Đáng chú ý, chương trình mới mang tính khung và mở, kế thừa ưu điểm của chương trình hiện hành nhưng trao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục mầm non trong việc xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo tính liên thông với chương trình GDPT 2018.

Bà Lý Thị Sương, Phó trưởng Phòng Giáo dục Mầm non-Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết chương trình mới gồm 5 phần (chương trình hiện hành có 4 phần). Điểm khác biệt lớn nhất là không phân chia chi tiết theo từng tuổi mà xác định yêu cầu cần đạt vào cuối độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo, định hướng hình thành năng lực tổng thể cho trẻ. Chương trình chỉ quy định phạm vi nội dung khái quát, không quy định chi tiết, giúp giáo viên linh hoạt trong giảng dạy.



Năm học 2026-2027, TP HCM sẽ thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới tại 15 trường học trước khi triển khai đại trà

Việc đánh giá cũng được thực hiện thường xuyên và định kỳ, bao gồm đánh giá hằng ngày, cuối chủ đề/dự án, cuối năm học và đánh giá sức khỏe tổng quát 2 năm/lần.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết để chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn 2026-2029, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thí điểm tại 510 cơ sở thuộc 34 tỉnh, thành phố. Đối với TPHCM, từ đầu năm học 2026-2027 sẽ chính thức triển khai thí điểm tại 15 cơ sở giáo dục mầm non.

Với quan điểm thí điểm không chỉ là triển khai trước một bước mà còn là quá trình vừa thực hiện, vừa đánh giá, vừa hoàn thiện, lãnh đạo Sở GD-ĐT giao nhiều nhiệm vụ quan trọng cho các bộ phận liên quan, trong đó yêu cầu khi xây dựng kế hoạch triển khai linh hoạt, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại TPHCM nhưng phải bám sát chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

TPHCM chỉ đạo hai sở, ngành phối hợp trong tuyển dụng, bố trí, luân chuyển giáo viên mầm non (NLĐO)- UBND TPHCM giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD-ĐT thống kê nhu cầu giáo viên mầm non, đề xuất kế hoạch tuyển dụng, bố trí, luân chuyển phù hợp

Riêng đối với các trường trực tiếp triển khai thí điểm, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP yêu cầu khẩn trương rà soát điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm cá nhân, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với đặc điểm địa phương. Phát huy tính chủ động, linh hoạt, không rập khuôn máy móc. Các hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ...



