TPHCM thí điểm giao thông xanh từ vùng lõi

Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 20/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
Taxi điện áp đảo
Theo đó, về chuyển đổi phương tiện xanh, hiện nay, hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố có 176 tuyến với 2.386 xe. Trong số này, 627 xe buýt sử dụng điện (chiếm 26,3%), 451 xe sử dụng khí CNG (chiếm 17,9%); 8.613 taxi, bao gồm 13.124 taxi điện (chiếm 71%); 88.742 xe máy công nghệ, với khoảng 25.000 xe máy điện (chiếm 28,1%).
Thành phố cũng đang có 39.566 ô tô điện (trong đó khoảng 25.000 ô tô điện kinh doanh vận tải) và 86.978 xe máy điện. Số lượng trạm sạc trên địa bàn đến nay là khoảng 1.000.
Các số liệu trên cho thấy việc chuyển đổi phương tiện xanh đang từng bước chuyển mình, mang lại hiệu quả rõ rệt về giảm phát thải và tiếng ồn. Nhiều doanh nghiệp vận tải đã chủ động hưởng ứng đầu tư, thay thế mới đưa vào khai thác taxi điện, xe máy điện công nghệ.
Trong giai đoạn tới, cùng với chuyển đổi xe điện, thành phố tiếp tục triển khai mạnh mẽ hệ thống tủ hoán đổi pin cho xe máy điện và phát triển bổ sung tối thiểu 1.500 trụ sạc nhanh cho ô tô điện tại các khu vực trọng điểm.
Lộ trình chuyển đổi xe buýt
Sở Xây dựng cho biết đã nghiên cứu xây dựng dự thảo kế hoạch chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn TP HCM. Dự thảo đưa ra lộ trình chuyển đổi cho giai đoạn từ 2025 đến 2050. Dự kiến, sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, sở sẽ báo cáo trình UBND TPHCM ban hành trong tháng 12-2025.
Sở Xây dựng cũng đang triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông theo 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1, xây dựng và tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM ban hành quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi, chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh. Mục tiêu đến năm 2030, 100% xe buýt của TPHCM sử dụng điện, năng lượng xanh.
Giai đoạn 2, xây dựng đề án và tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM ban hành chính sách giảm khí thải các phương tiện giao thông đường bộ còn lại trên địa bàn.
Cụ thể: lộ trình thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông; các chính sách để hỗ trợ thực hiện việc chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng; phân vùng kiểm soát khí thải phương tiện giao thông khu vực trung tâm TPHCM, khu vực Cần Giờ và Côn Đảo.
Sở Xây dựng dự kiến hoàn tất các thủ tục để trình HĐND TPHCM thông qua nghị quyết trong quý I-2026.
Thí điểm phân vùng phát thải thấp
Sở Xây dựng cho biết trong thời gian tới sẽ triển khai thí điểm phân vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm TPHCM, khu vực Cần Giờ, đặc khu Côn Đảo.
Theo đề xuất tại hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu về LEZ mới đây, vùng phát thải thấp sẽ được hình thành ở khu vực trung tâm TPHCM, giới hạn bởi 15 cây cầu và 20 tuyến đường chính, cùng với khu vực tuyến đường Rừng Sác (Cần Giờ).
Vùng này sẽ hạn chế hoặc cấm hoạt động của các phương tiện phát thải cao, đặc biệt là xe tải hạng nặng chạy dầu diesel, ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mô tô, xe máy không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 2.
Trong khi đó, các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, cùng xe công vụ, xe ưu tiên hoặc xe được cấp phép đặc biệt, sẽ được phép lưu thông trong khu vực này.
