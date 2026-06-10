TPHCM: Thời hạn 1 tháng cho các biển quảng cáo thiếu điều kiện

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo về công tác quản lý xây dựng, lắp đặt và xử lý các công trình biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

TPHCM sẽ kiểm tra xử lý các biển quảng cáo nằm trên vỉa hè - Ảnh: ÁI MY

Ưu tiên sử dụng vỉa hè cho người đi bộ

Theo chỉ đạo, đối với các công trình biển quảng cáo và công trình khác có kết hợp quảng cáo đề xuất lắp đặt mới trên phần đất dành cho bảo vệ, bảo trì đường bộ, các cơ quan chức năng sẽ không xem xét giải quyết hồ sơ chấp thuận xây dựng. Thành phố ưu tiên sử dụng vỉa hè cho người đi bộ, bố trí hệ thống báo hiệu giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Đối với các biển quảng cáo hiện hữu, bao gồm biển quảng cáo kết hợp thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị nằm trên vỉa hè hoặc dải phân cách, Sở Xây dựng được giao chủ trì rà soát, kiểm tra và xử lý.

Với các công trình đã được chấp thuận xây dựng trước ngày 1-1-2025, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an toàn kết cấu.

Những công trình đáp ứng yêu cầu được tiếp tục tồn tại theo văn bản chấp thuận đã cấp, với thời gian gia hạn tối đa 24 tháng.

Ngược lại, các công trình không bảo đảm điều kiện sẽ phải tự tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng cho cơ quan quản lý đường bộ trong thời hạn không quá một tháng kể từ khi nhận thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động quảng cáo

Đối với các công trình xây dựng sau ngày 1-1-2025 hoặc công trình không có giấy phép, đã hết thời hạn chấp thuận, đơn vị chủ quản phải tự tháo dỡ trong vòng một tháng. Trường hợp không chấp hành, Sở Xây dựng hoặc UBND cấp xã sẽ tổ chức tháo dỡ theo quy định. Công tác xử lý các trường hợp này phải hoàn thành trong quý III-2026.

Đối với các biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị không kết hợp quảng cáo, TPHCM chủ trương không khuyến khích lắp đặt mới trên vỉa hè và dải phân cách thuộc hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ.

Các công trình hiện hữu thuộc nhóm này sẽ được rà soát, đánh giá về an toàn giao thông và an toàn kết cấu để xem xét cho tồn tại có thời hạn hoặc yêu cầu tháo dỡ. Riêng những công trình được triển khai sau ngày 1-1-2025 và đáp ứng điều kiện kỹ thuật, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp giấy phép thi công theo quy định.

Đối với các trạm thông tin đa năng kết hợp trạm thu phát sóng di động (BTS), Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá toàn diện các trạm đã lắp đặt trên địa bàn để đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

UBND TPHCM cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương hoàn thiện, tham mưu ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố theo đúng quy định pháp luật hiện hành.