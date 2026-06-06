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Thời sự

Tuyến metro 35 km nối Bình Dương với TPHCM đề xuất hoàn thành sớm 5 năm

Ngọc Quý

(NLĐO) - Metro Thủ Dầu Một - TPHCM được đề xuất hoàn thành vào năm 2030, sớm hơn khoảng 5 năm, góp phần giúp TPHCM đạt mục tiêu 200 km đường sắt đô thị.

Tuyến metro kết nối TP Thủ Dầu Một với TPHCM được đề xuất hoàn thành vào năm 2030, sớm hơn khoảng 5 năm so với lộ trình trước đây, đồng thời trở thành một trong những dự án trọng điểm giúp TPHCM đạt mục tiêu 200 km đường sắt đô thị.

Metro Thủ Dầu Một - TPHCM có thể về đích sớm 5 năm - Ảnh 1.

TPHCM đang tăng tốc hoàn thiện gần 200 km mạng lưới metro

Tăng tốc metro Thủ Dầu Một - TPHCM

UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về kế hoạch triển khai các tuyến đường sắt đô thị giai đoạn 2026-2030 theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, đặt mục tiêu hoàn thành 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030, thành phố dự kiến bổ sung tuyến đường sắt đô thị số 2 kết nối TP Thủ Dầu Một (cũ) với TPHCM vào danh mục các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt trong việc tăng cường kết nối giữa TPHCM với khu vực Bình Dương cũ và vùng Đông Nam Bộ. Theo kế hoạch, dự án sẽ được phê duyệt vào tháng 11-2026, khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành vào cuối năm 2030.

Tuyến được điều chỉnh chiều dài từ 21,87 km lên khoảng 35 km, kéo dài từ ga C0 - điểm kết nối với tuyến metro số 1 Bình Dương - đến ga Tao Đàn, nơi kết nối với tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong đó, khoảng 20 km đi trên cao với 12 nhà ga và khoảng 15 km đi ngầm với 12 nhà ga.

Theo UBND TPHCM, Nghị quyết 06 của Thành ủy TPHCM xác định mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 187 km, tổng nhu cầu vốn khoảng 17 tỉ USD. Danh mục gồm tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến đường sắt đô thị Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, giai đoạn 1 tuyến metro số 6 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu và tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Việc bổ sung tuyến metro TP Thủ Dầu Một (cũ) - TPHCM sẽ nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị mà thành phố phấn đấu hoàn thành lên khoảng 200 km, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Khởi công hàng loạt tuyến mới

Đối với tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, dự án đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, ký hợp đồng EPC và khởi công từ ngày 15-1-2026. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Metro Thủ Dầu Một - TPHCM có thể về đích sớm 5 năm - Ảnh 2.

Tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành có điểm đầu tại khu vực nút giao An Phú

Trong khi đó, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công ngày 29-4-2026. Nhà đầu tư hiện đang triển khai các bước thiết kế kỹ thuật để tiến tới ký kết hợp đồng BT chính thức. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2030.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Hội đồng nhân dân TPHCM và Đồng Nai đã thống nhất giao UBND TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền của dự án. Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030.

Bên cạnh đó, giai đoạn 1 tuyến metro số 6 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu có chiều dài 22,85 km, tổng mức đầu tư khoảng 86.529 tỉ đồng. Dự án dự kiến được phê duyệt vào tháng 11-2026, khởi công tháng 12-2026 và hoàn thành cuối năm 2030.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 kết nối Thành phố mới Bình Dương với Suối Tiên dài 32,8 km, tổng vốn đầu tư khoảng 55.000 tỉ đồng. Dự án cũng được lên kế hoạch phê duyệt trong tháng 11-2026, khởi công tháng 12-2026 và đưa vào khai thác cuối năm 2030.

Đối với tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư từ cuối năm 2025. Hiện công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đang được triển khai. Thành phố dự kiến hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 11-2026. Theo kế hoạch, tuyến đường sắt này có thể hoàn thành và đưa vào khai thác ngay trong năm 2028.

Hơn 220.000 tỉ đồng ngân sách trung ương

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư hệ thống đường sắt đô thị, TPHCM đã đề xuất ngân sách trung ương bố trí hơn 221.000 tỉ đồng và ngân sách địa phương gần 124.000 tỉ đồng. Trong trường hợp nguồn vốn trung ương chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu, thành phố kiến nghị ưu tiên bố trí khoảng 160.877 tỉ đồng cho các dự án trọng điểm.

TPHCM cũng kiến nghị Bộ Xây dựng tổng hợp kế hoạch triển khai các dự án đường sắt đô thị để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục hỗ trợ thành phố về tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ và kết nối mạng lưới; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030.

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