TPHCM: Tìm người thân của thi thể được phát hiện gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ

Ngày 12-1, Công an TPHCM vẫn đang xác định danh tính thi thể bị khô, lõa thể được phát hiện ở phường Cát Lái.

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra, cuối tháng 12-2025, nam thanh niên 28 tuổi (ngụ TPHCM) lái xe trên đường Võ Chí Công. Khi đến bãi đất trống gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái thì dừng xe đi vệ sinh. Thanh niên sau đó nghe mùi hôi thối nồng nặc, kiểm tra thì phát hiện một thi thể đã khô, lõa thể nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Cát Lái phối hợp Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định thi thể nam giới, từ 40 - 50 tuổi, không mặc quần áo. Gần hiện trường, công an phát hiện có một xe máy biển số 60N5 - 3024, một nón bảo hiểm màu xanh, một nón bảo hiểm màu trắng, một điện thoại di động màu xanh có ghi chữ Vivo nhưng đã hư hỏng.

Kết quả cho thấy thi thể tử vong nhiều ngày, tử thi bị phân hủy nặng, trạng thái khô hóa, chưa xác định được nguyên nhân tử vong.

Công an TPHCM thông tin người dân có người thân mất tích, hoặc biết thông tin, danh tính của nạn nhân nói trên hãy liên hệ điều tra viên Võ Thị Thu Hằng qua số điện thoại 0986808280 hoặc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (số 9 xa lộ Hà Hội, phường Tăng Nhơn Phú) để hỗ trợ công tác điều tra.