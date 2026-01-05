Ghe đánh cá chìm trên biển: Đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích

Sáng 5-1, UBND xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, xác nhận đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích do chìm ghe đánh cá trên biển.

Bờ biển Mũi Si, nơi phát hiện thi thể ngư dân mất tích

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể ngư dân P.V.H (SN 1960, ngụ thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) được người dân phát hiện tại bờ biển thuộc Mũi Si, xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị).

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường, tiến hành các thủ tục liên quan để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 2-1, ghe đánh cá của ông P.V.H bị sóng đánh chìm, khu vực chìm cách bờ biển thôn Hà Lợi Trung khoảng 100m. Sau sự cố này, ông H. bị sóng cuốn mất tích.