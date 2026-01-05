TPHCM: Tổng kết công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025

Ngày 5-1, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo Vũ Hoài Bắc; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cùng đại diện nhiều sở, ban, ngành, địa phương.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Theo báo cáo, năm 2025, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. TPHCM đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025; công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghệ thuật lân sư rồng của người Hoa.

Thành phố cũng tiếp tục ghi nhận, tôn vinh các giá trị tôn giáo, tín ngưỡng thông qua việc công nhận di tích, hỗ trợ tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo của các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Hồi giáo và Ấn giáo, qua đó góp phần tăng cường đoàn kết tôn giáo, giao lưu quốc tế và ổn định xã hội.

Công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai đúng tiến độ, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM.

Sở Dân tộc và Tôn giáo đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo; tăng cường tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, 33 đơn vị được tặng bằng khen khi có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh TPHCM đang hướng tới trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm kinh tế - tài chính, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Những thành tích này khẳng định nỗ lực của tập thể Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng các cá nhân, tập thể được khen thưởng, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thành phố.

Các cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất tại Hội nghị

Các đơn vị nhận Giấy khen của Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030 nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố.