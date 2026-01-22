HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM: Triển khai bảng giá đất lần đầu

QUỐC ANH

(NLĐO) - UBND TPHCM chỉ đạo triển khai Nghị quyết 87/2025 của HĐND TPHCM quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 1-1-2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký công văn gửi các sở, ban, ngành thành phố; Thuế TPHCM; UBND 168 phường, xã, đặc khu về triển khai bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngày 26-12-2025, HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết 87/2025 quy định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố.

TPHCM: Triển khai bảng giá đất lần đầu - Ảnh 1.

UBND TPHCM triển khai nghị quyết HĐND TPHCM quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 1-1-2026.

Trên cơ sơ đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn, triển khai áp dụng thực hiện nghị quyết.

Ông Đào Quang Dương, Trưởng Phòng Kinh tế đất - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, cho biết theo Luật Đất đai năm 2024, có 12 trường hợp áp dụng bảng giá đất.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc thi hành luật quy định chỉ có 5 trường hợp áp dụng bảng giá này. Như vậy, 7 trường hợp còn lại sẽ được xác định bằng phương thức: Bảng giá đất nhân (x) Hệ số điều chỉnh giá đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND TPHCM dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất. Sau khi được phê duyệt, sở sẽ chọn thầu tư vấn để xác định hệ số cho hơn 11.000 tuyến đường; bảo đảm ban hành chậm nhất trước ngày 1-7.

7 trường hợp áp dụng bảng giá đất nhân hệ số

Giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở;

Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê.


