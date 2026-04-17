TPHCM triển khai chiến dịch nâng cao chất lượng dân số tại 168 phường, xã

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

TPHCM triển khai chiến dịch nâng cao chất lượng dân số tại 168 phường, xã

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- TPHCM phát động chiến dịch nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp, triển khai đồng bộ trên toàn thành phố năm 2026

Ngày 17-4, tại phường Thủ Dầu Một, Chi cục Dân số TPHCM (Sở Y tế TPHCM) tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dân số tại các khu vực có mức sinh thấp năm 2026.

TPHCM phát động chiến dịch nâng cao chất lượng dân số vùng sinh thấp.

Chiến dịch được triển khai tại 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố từ ngày 15-4 đến 30-5-2026, với mục tiêu giúp người dân tiếp cận các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong việc giải quyết các vấn đề dân số của thành phố.

Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM, phát biểu tại chương trình.

Theo ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM, sau khi sáp nhập, TPHCM có hơn 14 triệu dân và hiện nằm trong nhóm 13 địa phương có mức sinh thấp của cả nước. 

Năm 2025, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại thành phố đạt 1,51 con, tăng nhẹ so với năm 2024 (1,43 con) nhưng vẫn ở mức thấp nhất cả nước.

Ông Trung cho biết mức sinh thấp kéo dài sẽ khiến thành phố đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tốc độ già hóa dân số nhanh, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực và sự phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

Ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM

Phát biểu tại lễ phát động, ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho rằng tổng tỉ suất sinh 1,51 con của thành phố trong năm 2025 là dấu hiệu đáng lo ngại, bởi mức sinh quá thấp có thể đe dọa trực tiếp đến nguồn nhân lực tương lai, đồng thời đẩy nhanh quá trình già hóa dân số.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM kêu gọi toàn ngành y tế, chính quyền địa phương và người dân cùng chung tay nâng cao chất lượng dân số với tinh thần "Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp phát triển quốc gia".

Diễu hành tuyên truyền tại lễ truyền thông.

Theo đó, các sở, ngành, đoàn thể và cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó nhấn mạnh việc khám sức khỏe trước kết hôn là nền tảng cho hạnh phúc gia đình, còn sinh đủ hai con không chỉ là niềm vui của mỗi gia đình mà còn góp phần bảo đảm nguồn nhân lực cho tương lai của thành phố.

Đối với ngành y tế, Chi cục Dân số, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cùng các trạm y tế cơ sở cần đưa các dịch vụ như sàng lọc trước sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân, lập hồ sơ sức khỏe người cao tuổi… đến gần hơn với người dân.

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu triển khai kịp thời, minh bạch các chính sách hỗ trợ như khen thưởng phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, hỗ trợ các gia đình khó khăn, bảo đảm các chính sách dân số được thực hiện hiệu quả.

Sau lễ phát động, ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như diễu hành xe hoa tuyên truyền; khám sức khỏe cho người cao tuổi tại các trạm y tế phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận An; khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 36 cặp nam - nữ chuẩn bị kết hôn; đồng thời khám sàng lọc cho 30 phụ nữ mang thai dưới 6 tháng tại Trung tâm Y tế Thuận An.

TPHCM tìm cách tăng mức sinh, tạo môi trường thuận lợi để nam, nữ hẹn hò

(NLĐO) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch hoạt động công tác dân số năm 2026.

Mức sinh trung bình mỗi phụ nữ là 1,93 con

(NLĐO) - Mức sinh trung bình mỗi phụ nữ là 1,93 con, tăng nhẹ so với năm 2024 nhưng vẫn thấp hơn mức sinh thay thế, với chênh lệch rõ rệt giữa các vùng.

Bộ Y tế đề xuất ưu đãi nhà ở xã hội để nâng mức sinh

(NLĐO) - Nhằm ứng phó tình trạng mức sinh giảm, Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ nhà ở xã hội cho phụ nữ sinh đủ 2 con tại các vùng có tỉ lệ sinh thấp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo