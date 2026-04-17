TPHCM triển khai chiến dịch nâng cao chất lượng dân số tại 168 phường, xã

Ngày 17-4, tại phường Thủ Dầu Một, Chi cục Dân số TPHCM (Sở Y tế TPHCM) tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dân số tại các khu vực có mức sinh thấp năm 2026.

Chiến dịch được triển khai tại 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố từ ngày 15-4 đến 30-5-2026, với mục tiêu giúp người dân tiếp cận các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong việc giải quyết các vấn đề dân số của thành phố.

Theo ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM, sau khi sáp nhập, TPHCM có hơn 14 triệu dân và hiện nằm trong nhóm 13 địa phương có mức sinh thấp của cả nước.

Năm 2025, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại thành phố đạt 1,51 con, tăng nhẹ so với năm 2024 (1,43 con) nhưng vẫn ở mức thấp nhất cả nước.

Ông Trung cho biết mức sinh thấp kéo dài sẽ khiến thành phố đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tốc độ già hóa dân số nhanh, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực và sự phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho rằng tổng tỉ suất sinh 1,51 con của thành phố trong năm 2025 là dấu hiệu đáng lo ngại, bởi mức sinh quá thấp có thể đe dọa trực tiếp đến nguồn nhân lực tương lai, đồng thời đẩy nhanh quá trình già hóa dân số.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM kêu gọi toàn ngành y tế, chính quyền địa phương và người dân cùng chung tay nâng cao chất lượng dân số với tinh thần "Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp phát triển quốc gia".

Theo đó, các sở, ngành, đoàn thể và cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó nhấn mạnh việc khám sức khỏe trước kết hôn là nền tảng cho hạnh phúc gia đình, còn sinh đủ hai con không chỉ là niềm vui của mỗi gia đình mà còn góp phần bảo đảm nguồn nhân lực cho tương lai của thành phố.

Đối với ngành y tế, Chi cục Dân số, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cùng các trạm y tế cơ sở cần đưa các dịch vụ như sàng lọc trước sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân, lập hồ sơ sức khỏe người cao tuổi… đến gần hơn với người dân.

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu triển khai kịp thời, minh bạch các chính sách hỗ trợ như khen thưởng phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, hỗ trợ các gia đình khó khăn, bảo đảm các chính sách dân số được thực hiện hiệu quả.

Sau lễ phát động, ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như diễu hành xe hoa tuyên truyền; khám sức khỏe cho người cao tuổi tại các trạm y tế phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận An; khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 36 cặp nam - nữ chuẩn bị kết hôn; đồng thời khám sàng lọc cho 30 phụ nữ mang thai dưới 6 tháng tại Trung tâm Y tế Thuận An.