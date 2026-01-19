TPHCM: Trường học ra quy định "lạ", Sở GD-ĐT lên tiếng

Lãnh đạo Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) cho biết đã nghiêm túc rút kinh nghiệm về cách đánh giá thi đua giáo viên. Trong đó, thống nhất không đưa nội dung đi tham quan hoặc đóng học phí vào đánh giá tiêu chí vượt trội.

Trước đó, nhiều phản ánh từ giáo viên và phụ huynh trường này cho biết giáo viên của trường được giao vận động học sinh tham gia các hoạt động tham quan, ngoại khóa. Ngoài ra, trường còn đưa tiêu chí giáo viên tuyên truyền tốt việc đóng tiền trường vào tiêu chí vượt trội để đánh giá thi đua, bắt đầu từ quý I của năm 2026.

Sự việc gây nhiều tranh cãi và bức xúc khi nhiều phụ huynh của trường cho biết giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng được giao nhiệm vụ phải vận động học sinh tham gia ngoại khóa, đạt tỉ lệ từ 50% trở lên và vận động phụ huynh đóng các khoản tiền trường đúng thời hạn đạt từ 95% trở lên mới được xếp loại xuất sắc, nếu không sẽ bị hạ thi đua.

Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định trường yêu cầu giáo viên vận động học sinh đi ngoại khóa là sai quy định

Một số phụ huynh cho biết không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện có kinh phí cho con tham gia ngoại khóa, bên cạnh đó nhiều ý kiến lo ngại sự an toàn của con nên không đồng ý tham gia. Tuy nhiên, nếu không tham gia lại gây khó khăn cho giáo viên chủ nhiệm vì quy định "kỳ lạ" của nhà trường.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phỏng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết việc nhà trường yêu cầu giáo viên phải vận động học sinh tham gia ngoại khóa, vận động phụ huynh đóng tiền trường là không đúng quy định.

Người phát ngôn Sở GD-ĐT khẳng định việc đưa các yếu tố lợi ích vào đánh giá thi đua giáo viên có thể làm mất công bằng, xảy ra những tiêu cực. Những việc này không phải là nhiệm vụ của giáo viên. Nhiệm vụ chính của giáo viên là tổ chức hoạt động dạy học, quản lý lớp học, thông tin các kế hoạch, mục tiêu hoạt động giáo dục của nhà trường đến với phụ huynh.