TPHCM: Trường THPT Trưng Vương lên tiếng về thông tin "suất ăn bán trú lèo tèo"

Từ ngày 17-12, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh suất ăn bán trú được cho là của Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn, TPHCM). Cùng với hình ảnh, nhiều ý kiến bình luận cho rằng suất ăn này lèo tèo, không xứng đáng với giá tiền.

"Học sinh ăn vậy thì lấy đâu ra chất để có sức mà học, thu 40.000 đồng/suất ăn mà chỉ có vậy thì nhà trường, nhà cung cấp có tâm với học sinh hay không..."- một số bình luận nêu.

Trước thông tin trên, bà Lương Bích Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương, cho biết, suất ăn bán trú trên được chụp tại trường, là suất ăn của học sinh vào trưa 17-12.

Suất ăn bán trú lan truyền trên mạng được cho là chụp không đầy đủ

Tuy nhiên, hình ảnh chụp suất ăn bán trú này chưa đầy đủ nên nhìn qua sẽ cảm thấy ít.

Theo bà Nga, trưa ngày 17-12, học sinh của trường sẽ được chọn 1 trong 4 món mặn cho suất ăn bán trú của mình, bao gồm heo viên chiên, gà lagu, trứng chiên thịt, cá basa kho cà. Ngoài ra, suất ăn của học sinh sẽ có món xào, cơm, tráng miệng (táo xanh) và canh được để riêng một tô lớn dành cho 6 học sinh ăn chung.

"Giá cho một suất ăn bán trú ở trường là 38.000 đồng, đã bao gồm các loại thuế chứ không phải 40.000 đồng như thông tin mạng xã hội đăng tải. Giá suất ăn bán trú của học sinh đã hai năm nay không tăng”- bà Nga cho biết.

Suất ăn bán trú đầy đủ của trường vào trưa ngày 17-12

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương cũng cho biết nhà trường không sử dụng suất ăn công nghiệp mà đối tác thực hiện việc nấu ăn tại trường.

Mọi phản ánh của học sinh hay phụ huynh liên quan đến suất ăn bán trú tại trường, nhà trường sẽ sẵn sàng ghi nhận, chuyển đến đơn vị đối tác giải quyết kịp thời nhằm đem lại cho học sinh một suất ăn bán trú tốt nhất.

Được biết, đơn vị đối tác thực hiện suất ăn bán trú cho Trường THPT Trưng Vương là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Huy Hưng. Mỗi ngày, nhà trường có gần 2.000 học sinh tham gia bán trú tại trường.